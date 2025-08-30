Pensiones Mujeres Bienestar y Adultos Mayores: Concluye este sábado registro para recibir el apoyo

La entrega de las pensiones se realiza de manera directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Hoy es el último día para acudir a los Módulos de Bienestar para el registro a las Pensiones Mujeres Bienestar y de Adultos Mayores, informa la secretaria de Bienestar.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que hoy sábado 30 de agosto, concluye el registro a las Pensiones Mujeres de 60 a 64 años y Adultos Mayores de 65 años, por lo que exhortó a las personas a acudir a los Módulos de Bienestar para realizar su registro para recibir este reconocimiento que contribuyen a una mejor calidad de vida.

“Las Pensiones Mujeres Bienestar y para Adultos Mayores, son un reconocimiento a la aportación de las personas que a lo largo de su vida han trabajado y aportado su esfuerzo en el cuidado de sus familias, en el crecimiento y desarrollo de México, y contribuye a su independencia económica”, precisó la secretaria Montiel Reyes.

¿Cuánto dinero da la Pensión Mujeres Bienestar?

Explicó que la Pensión Mujeres Bienestar otorga 3 mil pesos bimestrales, mientras que la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores 6 mil 200 pesos bimestrales, es un derecho que resguarda la Constitución mexicana en su artículo 4°.

La entrega de las pensiones se realiza de manera directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Montiel Reyes invitó a las personas de estas edades, a acudir a cualquiera de los 2 mil 400 Módulos de Bienestar que brindan atención de 10:00 a 16:00 horas en todo el país. Para conocer la ubicación se puede consultar la página oficial de la Secretaría de Bienestar: www.gob.mx/bienestar

¿Qué se necesita para registrarse a la pensión Bienestar?

Los requisitos para el registro a ambas pensiones son: