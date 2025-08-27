Registro de la Pensión del Bienestar: ¿A quiénes les toca inscribirse HOY 27 de agosto?

La Pensión del Bienestar es un derecho constitucional para los adultos mayores de México y se entrega después de los 65 años.

Si cumpliste 65 años y aún no te has registrado a la Pensión del Bienestar, te quedan solo cuatro días para recibir tu apoyo bimestral de 6 mil 200 pesos.

La Secretaría del Bienestar anunció la apertura de inscripciones en la ‘mañanera’ del 18 de agosto, y pidió también a las mexicanas que continúen con sus registros para otro de los programas sociales de Claudia Sheinbaum, Pensión Mujeres Bienestar.

¿Por qué es importante que te registres a la Pensión del Bienestar?

La Pensión del Bienestar es un programa del Gobierno que busca proporcionar un apoyo financiero a los adultos mayores. Su objetivo es garantizar una vejez digna y plena, reconociendo las contribuciones de estas personas a nuestro país.

El apoyo se entrega de manera directa a los beneficiarios que reciben su Tarjeta del Bienestar para poder cobrar el dinero en los Bancos del Bienestar o utilizarlo en tiendas.

¿Qué apellidos se inscriben HOY 27 de agosto a la Pensión del Bienestar?

El registro para la Pensión del Bienestar está abierto hasta el sábado 30 de agosto. Cada día, se asigna un grupo específico de apellidos para facilitar la inscripción.

Este miércoles 27 de agosto, es el turno para las personas cuyos apellidos comienzan con las letras:

I, como en Ibañez.

J, como en Juárez.

K, como Ku.

L, como en Lameiro.

M, como en Morales.

¿Qué documentos necesitas para registrarte a la Pensión del Bienestar?

La inscripción se hace en los módulos del Bienestar que están distribuidos por todo el país. Si quieres saber la dirección del centro que te quede más cercano, consulta la información en la página de la Secretaría del Bienestar.

Para hacer el trámite, lleva copia y original de los siguientes documentos:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente (credencial del INE o INAPAM; pasaporte, cédula profesional o carta de identidad).

CURP (que pronto será biométrica) de impresión reciente.

Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses) como recibos de teléfono, luz, gas, agua o predial.

Teléfono de contacto (celular y de casa).

Para que tu registro sea exitoso, te recomendamos acudir temprano a los módulos del Bienestar que abren a las 10 de la mañana y cierran hasta las 4 de la tarde.

En caso de que no puedas ir a los centros debido a enfermedad o problemas de movilidad, funcionarios de la Secretaría del Bienestar pueden ir a tu domicilio para hacer el registro.

¿Cuánto te depositarán tu primer pago de la Pensión del Bienestar?

Una vez completado el registro, los nuevos beneficiarios comenzarán a recibir su apoyo en la Tarjeta del Bienestar en septiembre. El calendario de pagos es anunciado en la ‘mañanera’ de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Para este sexenio, se crearon tres programas de Bienestar: Pensión Mujeres Bienestar, para mexicanas de 60 a 64 años; Beca Rita Cetina, para estudiantes de educación básica, y Salud Casa por Casa, un proyecto mediante el cual se harán visitas a domicilio.