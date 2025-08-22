Beca Rita Cetina 2025: ¿Cuándo inicia el nuevo registro de estudiantes de secundaria y cuánto recibirán?

¿Tienes un hijo en secundaria y aún no cuenta con la Beca Rita Cetina? Este programa del Gobierno anunció en días recientes la próxima fecha para el registro de nuevos estudiantes que quieran ser beneficiarios de este apoyo económico, al igual que el monto que recibirán en el ciclo escolar 2025-2026.
La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina tiene el propósito de ayudar a niñas, niños y adolescentes a continuar con sus estudios, especialmente si no cuentan con suficiente ingresos en casa para poder lograr esta meta.
Dicho apoyo ya es universal en el nivel secundaria, por lo que el único requisito para obtenerlo es que tus hijos estén inscritos en una escuela secundaria pública de modalidad escolarizada. Esto es lo que debes saber para realizar el registro correctamente.
¿Cuándo inicia el registro de la Beca Rita Cetina 2025?
El sistema de Programas del Bienestar informó que el registro para la Beca Rita Cetina se abrirá el 15 de septiembre y se mantendrá disponible hasta el 30 de septiembre de 2025.
La inscripción se realiza en línea y son los padres o tutores quienes deben llenar el registro a través de la plataforma oficial del programa.
Toma en cuenta que para acceder al registro, es necesario contar con la Llave MX, una herramienta de identidad digital que permite a los usuarios realizar diversos trámites en línea.
Durante el proceso de registro, los tutores deberán presentar una serie de documentos en formato digital. Estos incluyen:
- CURP actualizada del estudiante y del tutor.
- Identificación oficial con fotografía.
- Comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses).
- Número de teléfono celular y correo electrónico vigentes del tutor.
¿Cuánto te depositan en la Beca Rita Cetina?
El monto total de la Beca Rita Cetina es de mil 900 pesos bimestrales por familia, con un extra de 700 pesos por cada estudiante adicional que esté inscrito en una escuela pública de secundaria. Por ejemplo, una familia con dos estudiantes de secundaria recibirá un total de 2 mil 600 pesos cada dos meses.
Este apoyo económico se depositará en la tarjeta del Banco del Bienestar, lo que facilita el acceso a estos fondos para las familias beneficiarias. Además, el dinero depositado puede ser retirado en cualquiera de las sucursales del Banco del Bienestar que se encuentran en todo el país, así como en otros cajeros automáticos.
Es importante recordar que, de acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, no se realizará un pago durante el mes de agosto, ya que este corresponde al periodo vacacional.
La dispersión de pagos comenzará con el inicio del ciclo escolar 2025-2026, que comenzará en septiembre.
Si tienes más preguntas sobre el registro o el proceso de la Beca Rita Cetina, no dudes en comunicarte al número 55 11 62 03 00, donde podrás recibir asistencia y resolver tus inquietudes.