Beca Rita Cetina 2025: ¿Cuándo inicia el nuevo registro de estudiantes de secundaria y cuánto recibirán?

El registro para la Beca Rita Cetina 2025 será completamente en línea y se requiere la Llave MX. (Foto: Especial El Financiero)

¿Tienes un hijo en secundaria y aún no cuenta con la Beca Rita Cetina? Este programa del Gobierno anunció en días recientes la próxima fecha para el registro de nuevos estudiantes que quieran ser beneficiarios de este apoyo económico, al igual que el monto que recibirán en el ciclo escolar 2025-2026.

La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina tiene el propósito de ayudar a niñas, niños y adolescentes a continuar con sus estudios, especialmente si no cuentan con suficiente ingresos en casa para poder lograr esta meta.

Dicho apoyo ya es universal en el nivel secundaria, por lo que el único requisito para obtenerlo es que tus hijos estén inscritos en una escuela secundaria pública de modalidad escolarizada. Esto es lo que debes saber para realizar el registro correctamente.

¿Cuándo inicia el registro de la Beca Rita Cetina 2025?

El sistema de Programas del Bienestar informó que el registro para la Beca Rita Cetina se abrirá el 15 de septiembre y se mantendrá disponible hasta el 30 de septiembre de 2025.

La inscripción se realiza en línea y son los padres o tutores quienes deben llenar el registro a través de la plataforma oficial del programa.

Toma en cuenta que para acceder al registro, es necesario contar con la Llave MX, una herramienta de identidad digital que permite a los usuarios realizar diversos trámites en línea.

Durante el proceso de registro, los tutores deberán presentar una serie de documentos en formato digital. Estos incluyen: