¿Nombre de Lorenzo Córdova aparecerá en libros de texto de la SEP del ciclo 2025-2026? Sheinbaum aclara

Claudia Sheinbaum compartió que el nombre de Lorenzo Córdova ya no aparecerá en los libros de texto. (Crédito: Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a referirse al tema del amparo que otorgó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a Lorenzo Córdova, para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) elimine su nombre de los libros de texto.

Mantuvo su postura crítica respecto a la forma en que se expresó Lorenzo Córdova y al hecho de que obtuviera un amparo para evitar que se le mencione por sus expresiones hacia miembros de los pueblos originarios.

Sin embargo, aclaró que en los libros de texto ya no aparece el nombre del exfuncionario, aunque no se eliminan sus dichos, el año, ni la institución que entonces presidía. El amparo de Córdova se refiere a las ediciones Proyectos Comunitarios del ciclo escolar 2023-2024 y 2024-2025, dirigidas al sexto año de primaria.

“Por cierto, me dijeron que en los libros de texto ya no aparece su nombre porque el amparo estaba desde antes. Pero sí dice: ‘un funcionario de esta institución dijo esto’”, mencionó la mandataria federal.

La presidenta atribuyó a Lorenzo Córdova el uso del término “indigenista”, el cual, a su parecer, muestra que el exconsejero del INE habla desde la ignorancia.

“¿Cómo es posible que el presidente del INE hable de indígenas de manera burlona, despectiva, racista, clasista? El presidente de la institución que supuestamente defiende la democracia”, insistió la mandataria.

¿Qué dicen los libros de texto sobre Lorenzo Córdova?

En la última sesión de la Segunda Sala de la SCJN, realizada el miércoles 6 de agosto, se ordenó a la SEP eliminar de los libros de texto la frase donde se exhibe a Lorenzo Córdova como ejemplo de una persona violenta que ejerce discriminación.

Lorenzo Córdova promovió un amparo porque, desde la primera edición del libro Proyectos Comunitarios en 2023 para sexto grado de primaria, en la página 246 se hace alusión directa a su persona.

En el texto se puede leer:

“2015 - En México, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, se mofa de los representantes de las naciones originarias”.

Por este motivo, la SCJN estimó que dicha frase debía retirarse de todos los libros oficiales de sexto grado, incluso de las plataformas digitales, ya que su visualización, acceso y consulta es gratuita, libre y permanente en la página oficial de la SEP.

En este sentido, es posible que en las ediciones impresas del próximo ciclo escolar, que está por comenzar (2025-2026), no se mencione el nombre del exconsejero presidente y que, en su lugar, solo se haga referencia a la frase sin identificarlo por nombre.

Con información de David Salú Vela.