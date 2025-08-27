Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 27 de agosto de 2025: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 27 de agosto desde Palacio Nacional, donde se espera que la mandataria ofrezca más detalles tras la audiencia de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, en Estados Unidos.

Sheinbaum realizó el cambio del informe del gabinete de seguridad que estaba previsto para el martes, pero lo pospuso para el día de hoy, por lo que también la Fiscalía General de la República (FGR) haría declaraciones sobre el líder del Cártel de Sinaloa.

¿Qué pasó en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum hoy 27 de agosto?

La conferencia ‘mañanera del pueblo’ de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los miércoles se presenta la sección ‘Detector de mentiras’.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana