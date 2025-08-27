Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 27 de agosto de 2025: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 27 de agosto desde Palacio Nacional, donde se espera que la mandataria ofrezca más detalles tras la audiencia de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, en Estados Unidos.
Sheinbaum realizó el cambio del informe del gabinete de seguridad que estaba previsto para el martes, pero lo pospuso para el día de hoy, por lo que también la Fiscalía General de la República (FGR) haría declaraciones sobre el líder del Cártel de Sinaloa.
¿Qué pasó en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum hoy 27 de agosto?
La conferencia ‘mañanera del pueblo’ de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los miércoles se presenta la sección ‘Detector de mentiras’.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana
- Tras las declaraciones de ‘El Mayo’ Zambada, la mandataria comentó que para ella lo más destacado fue que el director de la DEA, Terry Cole, pusiera en el mismo nivel a Genaro García Luna, exsecretario de seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, y a los cofundadores del Cártel de Sinaloa: Joaquín Guzmán e Ismael Zambada.
- Sheinbaum no confirmó que el gobierno mexicano investigue nexos entre funcionarios de diferentes niveles que recibieron sobornos de ‘El Mayo’ Zambada para permitir la operación criminal del Cártel de Sinaloa.
- La presidenta Sheinbaum afirmó que debe existir una denuncia formal contra los funcionarios, no solo la declaración de Ismael ‘El Mayo’ Zambada ante las autoridades de Estados Unidos.
- En la conferencia del lunes, se expusieron temas de educación, donde se destacó los resultados del programa Mi Derecho Mi Lugar, que permitió al 68.4 por ciento de los estudiantes inscritos quedarse en su primera opción.
- Además, se informó que el nombre de Lorenzo Córdova, excosejero presidente del INE, se eliminó de los libros de texto gratuitos, luego que se le otorgó un amparo a este último.
- La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no pidió el desafuero de la senadora Lilly Téllez, quien en los últimos días fue señalada como traidora a la patria por decir que los mexicanos estarían a favor del apoyo del gobierno de EU para enfrentar a los cárteles de la droga.