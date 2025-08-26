Descarta Sheinbaum inquietud en el gobierno por declaración de ‘El Mayo’ ante tribunal de EU

Claudia Sheinbaum dijo que si el fundador del Cártel de Sinaloa hace acusaciones contra algún funcionario de cualquier nivel, éstas deben sustentarse con pruebas. [Fotografía. Cuartoscuro]

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las declaraciones que Ismael El Mayo Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, emitiría ante un tribunal de Nueva York, como parte de un acuerdo para evitar la pena de muerte, no inquietan a su gobierno.

A pregunta expresa en su conferencia matutina –previa a la audiencia de El Mayo en la que se declaró culpable de narcotráfico–, la presidenta dijo que si el fundador del Cártel de Sinaloa hace acusaciones contra algún funcionario de cualquier nivel, éstas deben sustentarse con pruebas.

-¿Hay inquietud en su gobierno sobre lo que podría declarar a raíz de este acuerdo al que llegó El Mayo? sobre todo el amago, la advertencia –no sé cómo lo quiera definir– que hizo en febrero al solicitar a su gobierno la repatriación y dijo que él podría causar como una inestabilidad y un colapso en la relación bilateral entre México y Estados Unidos con sus declaraciones de no atenderse su solicitud –se le cuestionó.

-No. Lo que vaya a declarar y si lo plantea la Fiscalía de Estados Unidos, cualquier tema que tuviera que ver con México, pues tiene que pasar por pruebas y por la Fiscalía General de la República, hay un procedimiento –respondió.

La semana pasada, la mandataria se refirió al tema y dijo que siempre que haya pruebas su gobierno va a colaborar, pues buscan evitar otro caso como el del general Salvador Cienfuegos, quien fue detenido por la Administración del Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) por presuntamente estar implicado en el tráfico de drogas, y cuando llegó a México no se encontraron pruebas de las acusaciones.

Zambada se presentó ayer ante la justicia estadounidense, luego de que fuera llevado a Texas con engaños por uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, y detenido por elementos de ese país.

Hay buena relación con Estados Unidos: Sheinbaum

Al respecto, Sheinbaum Pardo insistió en que Estados Unidos aún “no ha entregado nueva información, ni a la Fiscalía, ni a la Secretaría de Seguridad, ni a Relaciones Exteriores” sobre la detención de ‘El Mayo’ Zambada.

Agregó que con el país vecino del norte “hay comunicación en muchos temas. En particular en este, no; no tenemos conocimiento”.

Incluso recordó que la primera semana de septiembre esperan la visita de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, para firmar un acuerdo en materia de seguridad entre ambas naciones.