¿'El Mayo’ fue secuestrado? Pam Bondi aclara a Sheinbaum que no darán detalles de su captura

México considera que si 'El Mayo' Zambada fue secuestrado, su proceso en EU es ilegal.

Next question... Estados Unidos no dio más información sobre cómo fue que Ismael ‘El Mayo’ Zambada, quien se declaró culpable en una corte en NY, llegó a su país.

La fiscala Pam Bondi, ‘celebró’ que ‘El Mayo’ Zambada morirá en una prisión esto porque se anticipa que el líder del Cártel de Sinaloa sea condenado a al menos una cadena perpetua.

Si bien el Gobierno de EU acordó no pedir la pena capital contra Zambada, de 75 años, “El Mayo vivirá como si estuviera condenado a muerte”, aseguró este lunes 25 de agosto.

EU evita responder a cuestionamiento de Sheinbaum

México ha pedido explicaciones al Gobierno de Trump sobre cómo fue que Zambada llegó a Estados Unidos pues Alejandro Gertz Manero, fiscal de la República, consideró que ‘El Mayo’ fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, hermano de Ovidio Guzmán López.

El 18 de agosto, a la presidenta Claudia Sheinbaum se le preguntó sobre si la administración estadounidense ya les había dado esos datos.

“No. Todavía seguimos insistiendo cómo fue que llegó este miembro de la delincuencia organizada a Estados Unidos a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Fiscalía con el Departamento de Justicia”, respondió.

Este lunes 25 de agosto, Pam Bondi fue cuestionada sobre esa petición de Claudia Sheinbaum, a lo que la fiscala general de EU respondió.

“Primero, queremos agradecer a las autoridades mexicanas por su ayuda para traer a todos estos líderes de los cárteles ante la justicia”, comentó en referencia a los 29 capos que fueron expulsados a EU este mes.

“No vamos a comentar especificaciones de ninguna investigación”, apuntó.

‘Quería aceptar su culpa y seguir adelante’

Su declaración de culpabilidad — dos semanas después de que los fiscales indicaron que no buscarían la pena de muerte en su contra— se produce mientras el presidente Donald Trump y el Departamento de Justicia han intensificado su lucha contra los cárteles del narcotráfico.

La Casa Blanca clasificó a los cárteles como organizaciones terroristas y desplegó activos militares frente a Venezuela. Además, presionó al Gobierno mexicano a entregar a varias decenas de cabecillas del cártel para ser procesados en Estados Unidos.

Al salir del tribunal, el abogado de Zambada Frank Perez enfatizó que el acuerdo de culpabilidad no obliga a Zambada a cooperar con los investigadores del gobierno.

El litigante añadió que, en realidad, ‘El Mayo’ nunca quiso ir a juicio y que una vez que la pena de muerte fue retirada, su “enfoque cambió a aceptar la responsabilidad y seguir adelante”.

Zambada, de 75 años, será sentenciado a cadena perpetua el 13 de enero. También se enfrenta a sanciones financieras por miles de millones de dólares.

Su arresto, junto con el de Guzmán López, desató sangrientos enfrentamientos en su natal Sinaloa entre sus fuerzas, ‘La Mayiza’, y los partidarios de los hijos de Guzmán, apodados ‘Los Chapitos’.

Al respecto, Frank Perez dijo este lunes 25 de agosto que Zambada hizo un llamado a la gente de Sinaloa a evitar mayores actos de violencia en el futuro.

Con información de AP