¿Qué puesto ocupó ‘El Chavo Félix’ en ‘La Mayiza’? ‘Era de los hombres más relevantes del Mayo Zambada’

'El Chavo Félix' era uno de los principales operadores en la facción del 'Mayo' Zambada del Cártel de Sinaloa.

En medio de la entrega masiva de 26 narcotraficantes mexicanos al gobierno de Estados Unidos, destaca el nombre de Juan Carlos Félix Gastélum, alias ‘El Chavo Félix’, figura clave del cártel ‘La Mayiza’. Pero, ¿por qué era tan importante para la organización?

‘El Chavo Félix’, además de ser uno de los hombres más relevantes de la facción de Ismael ‘El Mayo’ Zambada dentro del Cártel de Sinaloa, también es señalado como yerno del capo detenido el pasado 25 de julio.

Dentro del Cártel de Sinaloa, Juan Carlos Félix ocupó el segundo puesto al mando de ‘La Mayiza’, grupo criminal que disputa el control con ‘Los Chapitos’ y que está liderado por Ismael Zambada Sicairos, alias ‘El Mayito Flaco’.

Sin embargo, ‘El Chavo Félix’ fue detenido el 18 de enero en Quilá, Culiacán y trasladado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en la Ciudad de México.

Fue hasta el 12 de agosto que el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que ‘El Chavo Félix’ estaría entre los 26 narcotraficantes mexicanos extraditados, bajo la promesa de que no enfrentará la pena de muerte.

¿Qué otros narcotraficantes serán extraditados a EU?

Según la lista proporcionada por el Departamento de Justicia estadounidense, además de ‘El Chavo Félix’, fueron enviados Abigael González, alias ‘El Cuini’, cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y Servando Gómez, ‘La Tuta’, líder de los Caballeros Templarios.

También figuran Kevin Gil Acosta y Martín Zazueta, vinculados a Los Chapitos; Abdul Karim Conteh, un sierraleonés acusado de tráfico de migrantes; y Leobardo García y Luis Raúl Castro, alias ‘El Chacho’, ambos del Cártel de Sinaloa.

Entre los otros extraditados se encuentran Pablo Edwin Huerta, alias ‘El Flaquito’, un importante capo del Cártel de Tijuana; y Roberto Salazar, buscado por el asesinato de un sheriff de Los Ángeles en 2008.

El Departamento de Justicia informó que los presos enfrentan diversos cargos federales y estatales, incluyendo narcotráfico, secuestro, toma de rehenes, uso ilegal de armas de fuego, tráfico de personas, lavado de dinero, y el asesinato de un agente del sheriff, entre otros delitos.

¿Qué procesos enfrentarán los narcotraficantes enviados en EU?

Los 26 serán procesados en diferentes puntos de Estados Unidos, como Nueva York, California o el Distrito de Columbia; y todos ellos afrontan penas máximas de cadena perpetua, excepto Abdul Karim Conteh, quien afronta 45 años de prisión.

El Gobierno mexicano fue el responsable de la custodia, traslado y entrega formal de dichas personas, que “se realiza bajo los protocolos institucionales, con el debido respeto de sus derechos fundamentales, y del debido proceso”, informó la Fiscalía mexicana.

En febrero pasado, como parte de un acuerdo entre ambos países, México entregó a 29 narcotraficantes que estaban presos en el país, entre ellos el líder del Cartel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, y los antiguos líderes de Los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales.

Fue a principios de este año que la Administración de Donald Trump designó como grupos terroristas a los seis principales carteles mexicanos: el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel del Noreste, el Cartel del Golfo, Carteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana.

Según el periódico The New York Times, Trump habría ordenado al Pentágono utilizar la fuerza militar contra los carteles.

Con información de EFE