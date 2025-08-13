Una historia de traición: el rompimiento de Abigael González, ‘El Cuini’ y ‘El Lobo’ Valencia que lo llevó a EU

Abigael González Valencia, "El Cuini" fue enviado a EU junto a 25 narcotraficantes.

La venganza rompió el statu quo de Abigael González Valencia, “El Cuini”, que hasta hace unas horas aireaba sus lujos y comodidades en las cárceles de México.

Este 12 de agosto, el cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” y 25 narcotraficantes más fueron enviados a Estados Unidos, en un movimiento atípico del Gobierno mexicano.

“El Cuini”, el nombre más relevante de la lista de capos entregados, se encuentra en la mira de EU desde 2014, cuando la Corte de Washington emitió una acusación en su contra por crimen organizado y tráfico de cocaína y metanfetamina.

La traición del “Cuini” que lo puso en el radar de EU

González Valencia fundó el grupo criminal Los Cuinis junto a su cuñado, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Los Cuinis, una red criminal detrás del tráfico de miles de toneladas de coca a Estados Unidos, fue parte importante de la cúspide del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Los Cuinis, conformado por los hermanos González Valencia, nació del Cártel del Milenio, liderado por Óscar Valencia Nava, alias “El Lobo Valencia”, quien fue detenido en 2009 y en 2011 fue extraditado a EU.

Valencia Nava consideró su captura como una traición del “Cuini” y “El Mencho”, por lo que una vez preso en EU, Nava Valencia decidió deponer a sus subalternos a cambio de beneficios de una condena reducida.

Por tan preciada información, el gobierno estadounidense le impuso al capo una sentencia de 25 años de prisión.

“El Lobo” Valencia detalló que “El Cuini” inició como un integrante de menor rango, pero que escaló debido a su capacidad para exportar grandes cantidades de cocaína.

Asimismo, el fundador del extinto Cártel del Milenio recordó que antes de la traición de Abigael, dos primos de Valencia Nava, que operaban en Los Ángeles, fueron asesinados por órdenes del cuñado del “Mencho”.

Dichas declaraciones sirvieron no sólo para fincar cargos a Abigael González sino también contra Nemesio Oseguera Cervantes, quienes están acusados en la misma causa penal.