Entrega del ‘Chavo’ Félix: La caída del yerno del Mayo y hombre clave de La Mayiza

'El Chavo Félix' era uno de los principales operadores en la facción del 'Mayo' Zambada del Cártel de Sinaloa.

La lista de 26 narcotraficantes mexicanos entregados a Estados Unidos este martes 12 de agosto incluye a Juan Carlos Félix Gastélum ‘El Chavo Félix’, un operador del Cártel de Sinaloa que fue detenido en enero pasado y que ahora se enfrenta a una posible cadena perpetua.

Tras años como uno de los operadores destacados del Cártel de Sinaloa, ahora ‘El Chavo Félix’ ahora irá a Estados Unidos bajo la promesa de que no será condenado a la pena de muerte según el Departamento de Justicia estadounidense.

A casi un año del inicio de la ‘guerra’ en Sinaloa, tras la detención de Ismael ‘El mayo’ Zambada, esto es lo que debes saber sobre ‘El Chavo Félix’ y su papel dentro del Cártel de Sinaloa.

¿Quién es ‘El Chavo Félix’?

Con años en el negocio del narcotráfico, Juan Carlos Félix Gastélum, ‘El Chavo Félix’, era un objetivo prioritario del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Era ubicado como uno de los principales generadores de violencia en Sinaloa, especialmente en la ‘guerra’ entre Los Chapitos y ‘La Mayiza’, así como por su vínculo familiar con Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

De acuerdo con distintos reportes, ‘El Chavo Félix’ es yerno del ‘Mayo’ Zambada, esto al estar casado con su hija, Teresa Zambada Ortiz.

¿Cuál era el papel del ‘Chavo Félix’ en el Cártel de Sinaloa?

‘El Chavo Félix’ sería uno de los operadores financieros de la facción de ‘La Mayiza’, así como uno de los hombres de confianza de Ismael Zambada Sicairos ‘El Mayito Flaco’, hijo del ‘Mayo Zambada’ y quien sería el heredero al frente de la facción.

El yerno del ‘Mayo’ sería uno de los mandos delictivos de la organización criminal en Sinaloa, especialmente en la localidad de Quilá, ubicada dentro de Culiacán.

Su catura fue clave, ya que no solo era uno de los hombres de confianza en ‘La Mayiza’, sino que, al ser uno de los principales generadores de violencia, la facción se quedó sin uno de sus hombres más fuertes en sus intereses de ‘vengarse’ por la traición de Los Chapitos al entregar al ‘Mayo’ a las autoridades estadounidenses.

¿Cómo fue la detención del ‘Chavo Félix’?

Félix Gastélum fue detenido el pasado 18 de enero a las 15:58 horas en Quilá, específicamente en la calle Guadalupe Victoria.

Una vez capturado fue trasladado al Aeropuerto Internacional de Culiacán para ser enviado a la Ciudad de México, donde estuvo en el penal del Altiplano.

El hombre fue detenido en flagrancia, mientras intentaba escapar de las autoridades. Además, se le acusa por delitos contra la salud, como el tráfico de fentanilo, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, entre otros cargos.

Este martes 12 de agosto fue uno de los 26 narcos extraditados a Estados Unidos.