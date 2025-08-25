La ‘misteriosa’ edad de ‘El Mayo’ Zambada: ¿Cuántos años tiene?

La edad de ‘El Mayo’ Zambada es un tema de especulación y confusión durante las últimas décadas. ¿Cuántos años tiene realmente el narcotraficante?

Durante mucho tiempo, se creyó que Zambada había nacido el 1 de enero de 1948, por lo que tendría 76 años. Sin embargo, este lunes 25 de agosto, el capo mexicano confesó ante una corte de Brooklyn, frente al juez Brian Cogan, que tiene 75 años.

Durante la audiencia -donde se declaró culpable por dos cargos- reveló que inició su carrera criminal a los 19 años, en 1969, cuando comenzó con la distribución de marihuana, por lo que tendría actualmente 75 años.

No obstante, distintos medios de comunicación manejaban que el capo tenía 77 años, incluso aseguraban que había nacido el 1 de enero de 1948, pero en una entrevista para la revista Proceso, el cofundador del Cártel de Sinaloa reveló su verdadera edad.

En el reportaje, Zambada García puso fin a los rumores y explicó que su fecha de nacimiento es el 31 de enero de 1950, dos años después de la fecha que se creyó durante un largo tiempo.

“Tengo 74 años. Nací el 31 de enero de 1950. Así es que me acuerdo de muchas cosas”, declaró ‘El Mayo’ Zambada en su encuentro con la periodista María Scherer Ibarra.

Además, en septiembre de 2024, el Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) reveló datos personales del amigo de ‘El Chapo Guzmán’. En el documento lo describía como ”un hombre blanco de 74 años”, información que fue disponible en el Departamento de Estado y otras agencias estadounidenses.

‘El Mayo’ Zambada se declara culpable en EU

Tras más de cuatro décadas liderando redes de narcotráfico, Ismael ‘El Mayo’ Zambada se ha declarado culpable hoy de dos de los principales cargos que pesaban sobre él en un tribunal federal de Nueva York, lo que supone la caída definitiva del cerebro en la sombra del Cártel de Sinaloa.

Zambada (El Álamo, 75 años) nació y creció en Sinaloa, estado que, junto con Durango y Chihuahua, conforma el llamado Triángulo Dorado, una región de tierras escarpadas y fértiles que, desde hace más de medio siglo, ha sido el epicentro de la producción de amapola y marihuana en México.

El Mayo, quien siempre se ha considerado “un campesino más”, se consagró como una figura clave del narcotráfico a nivel mundial, operando desde la clandestinidad de sus múltiples refugios en las sierras del noroeste mexicano.

“El monte es mi casa, mi familia, mi protección, mi tierra, el agua que bebo”, declaró en 2010 a la revista Proceso quien, para muchos investigadores, fue el verdadero líder del Cartel de Sinaloa.

Proveniente de una familia de agricultores y huérfano de padre desde los 12 años, Zambada comenzó a trabajar desde niño en el campo y como lavacoches, en una época -entre los años sesenta y setenta-en que la industria minera comenzaba a decaer en Sinaloa.

Con información de EFE