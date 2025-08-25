‘Yo fundé el Cártel de Sinaloa y soborné a políticos mexicanos’: ¿Qué dijo ‘El Mayo’ Zambada en EU?

El 'Mayo' Zambada se enfrenta a una condena de hasta dos cadenas perpetuas tras declararse culpable de dos delitos en EU.

Israel ‘El Mayo’ Zambada se declaró culpable de dos cargos relacionados con narcotráfico este lunes 25 de agosto en la Corte de Brooklyn y se enfrenta a hasta dos sentencias de cadena perpetua.

Durante su audiencia ante Brian Cogan, el juez que sentenció a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, ‘El Mayo’ Zambada leyó durante cinco minutos un documento en el que resumió 50 años de vida criminal en México.

¿Qué dijo ‘El Mayo’ Zambada en la audiencia en la que se declaró culpable?

Ariel Moutsatsos, reportero de Nmas y quien estuvo en la sesión, relató que ‘El Mayo’ Zambada apareció “muy cambiado”, con el pelo totalmente cano.

De acuerdo con el periodista, ‘El Mayo’ Zambada reconoció ser uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa y señaló que el grupo tuvo relaciones con los cárteles de la droga colombianos.

“Aceptó haber corrompido y sobornado a policías, militares y políticos mexicanos durante 50 años de vida criminal”, agregó el reportero.

‘El Mayo’ Zambada también admitió que ordenó el asesinato de “muchas personas” que colaboraron con él durante su carrera criminal en México.

¿Cuándo será sentenciado ‘El Mayo’ Zambada?

El juez Brian Cogan explicó al líder del Cártel de Sinaloa que tras declararse culpable de dos cargos, enfrenta la posibilidad de ser condenado hasta a dos cadenas perpetuas.

La condena de ‘El Mayo’ Zambada será revelada en una audiencia en Estados Unidos el próximo 13 de enero de 2026.