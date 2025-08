‘El Chapo’ Guzmán se queja con juez Cogan: Acusa que no lo dejan hablar con su abogado

El exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, envió una carta al juez Brian Cogan, quien llevó su juicio por narcotráfico en una corte de Nueva York, en la que reclamó que no lo han dejado ver a su abogado Israel José Encinosa a pesar de que ya lo autorizó.

En el escrito, que fue enviado el 15 de julio, pero que fue dado a conocer este martes 5 de agosto, Guzmán Loera asegura que el mismo juez Cogan autorizó tres semanas atrás la visita del abogado Encinosa.

“Hace 3 semanas que usted autorizó que el gobierno le permita al abogado Encinosa que me pueda visitar, hablar por teléfono y escribirme, pero hasta el día de hoy no le han autorizado mi llamada por teléfono”, indicó.

Agregó que su abogado le escribió para notificarle sobre la resolución del juez, pero que incluso las dos cartas que le escribió Encinosa no le han sido entregadas.

“El abogado tienen alrededor de 10 meses batallando que le autorice el gobierno poder visitarme, hablar por teléfono. Yo pensé que ahora que usted ordenó que autoricen al abogado Encinosa que me visite y que me hable por teléfono, pero no lo han hecho”, insistió.

Joaquín Guzmán reiteró su petición al juez Cogan de que ordene al gobierno que encabeza Donald Trump le permita que su abogado lo visite.

Recordó que hace un mes y medio ya le había escrito al juez para que le autorizara la visita del abogado, pero que no ha tenido respuesta.

“Para mí es vital el abogado”, concluye en su escrito. Joaquín Guzmán Loera cumple una condena por narcotráfico en la prisión federal ADX Florence en Colorado, la cárcel más segura de Estados Unidos y el mundo.

¿Cómo es ADX Florence, la prisión donde fue trasladado García Luna?

Ubicada a unas dos horas de Denver, la prisión ADX Florence fue descrita por autoridades penitenciarias como una de las más duras del mundo.

Robert Hood, exdirector del penal, afirmó que “la vida en Supermax es peor que la pena de muerte”, al referirse al confinamiento extremo de sus internos, quienes pasan prácticamente 24 horas al día encerrados en celdas solitarias.

“Está muy bien diseñada para su propósito, retener a los delincuentes más peligrosos del sistema penitenciario federal”, dijo Martin Horn, profesor del John Jay College of Criminal Justice y excomisario del Departamento Correccional de la ciudad de Nueva York.

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, identificado como el interno número 377 en la prisión ADX Supermax, cumple su condena en una celda de tres por dos metros, donde permanece aislado durante 23 horas al día. Su único contacto con el exterior se limita a una hora diaria al sol.

Los reclusos solo pueden salir de sus celdas una hora al día para realizar ejercicio, el cual se lleva a cabo en una jaula individual. En todo momento son escoltados y están sujetos a al menos seis conteos diarios, lo que hace prácticamente imposible cualquier intento de fuga.