Abogado de Ovidio Guzmán vuelve a la carga vs. Sheinbaum: ‘No deja de pedir el regreso de El Mayo’

¿Nueva pelea? Jeffrey Lichtman, abogado del narcotraficante Ovidio Guzmán, criticó de nuevo a la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que este jueves 24 de julio insistiera a Estados Unidos regresar a ‘El Mayo’ Zambada a México.

Lichtman reaccionó este jueves a un video de Sheinbaum, donde la mandataria confirma que le pidió, otra vez, al Gobierno de Donald Trump traer a ‘El Mayo’ Zambada a México para enfrentar la justicia.

“Seguimos inisitiendo nosotros, dependen obviamente del Gobierno de Estados Unidos dar toda la información, pero vamos a seguir insistiendo”, respondió Sheinbaum a pregunta expresa de un reportero durante la mañanera.

Incluso, la presidenta recalcó que México ha colaborado con Estados Unidos, “sin injerencismo y sin subordinación”, por lo que espera la “confianza” del Gobierno de Trump para tener más información sobre la detención de Zambada García.

“Tiene que haber confianza de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos en lo que tiene que ver con seguridad y otros temas, eso es una base fundamental del respeto a la soberanías y del acuerdo de Cooperación y Coordinación”. expresó.

¿Por qué Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio, criticó a Sheinbaum sobre el regreso de ‘El Mayo’?

Tras las declaraciones de Sheinbaum, Jeffrey Lichtman expresó hoy en redes sociales que en 50 años México no ha tenido la intención de llevar a ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, a la justicia y ahora que está en Estados Unidos insisten en su regreso.

“Durante 50 años no tuvieron ningún interés en llevarlo ante la justicia en México. De repente, ahora que ya no está en México, no pueden dejar de pedir su regreso”, escribió en su red social X, antes Twitter.

Esta no es la primera vez que Lichtman se lanza contra la mandataria mexicana. El pasado 14 de julio, Sheinbaum dijo que presentaría una demanda por difamación contra el abogado Lichtman, quien tildó de “absurda” la postura del Gobierno mexicano por pedir participar en el acuerdo de culpabilidad del hijo de ‘El Chapo’ en Estados Unidos.

“No voy a establecer diálogo con un abogado de narcotraficantes. Número uno. Número dos, vamos a presentar una demanda por difamación aquí en México, porque no se puede dejar pasar a través de la Consejería Jurídica”, señaló.

La reacción de Sheinbaum se dio horas después de que Ovidio Guzmán se declarara culpable en una corte de Chicago por cuatro cargos y Lichtman acusara a México de ignorar a otras figuras del narcotráfico protegidas.

Además, Litchman cuestionó que México busque participar en el acuerdo cuando el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador “violó un acuerdo bilateral” con EU cuando exoneró al general Salvador Cienfuegos, tras pedir su extradición mientras era investigado por narcotráfico.

Con información de EFE