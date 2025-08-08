Sheinbaum niega nexo entre Nicolás Maduro y el Cártel de Sinaloa: ‘Es la primera vez que escucho eso’

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que haya pruebas que vinculen a Nicolás Maduro con el Cártel de Sinaloa, luego que EU señalara una supuesta asociación. (Crédito: Cuartoscuro / Bloomberg)

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que su gobierno tenga pruebas o una investigación que vincule a Nicolás Maduro con el Cártel de Sinaloa tras los señalamientos de las autoridades estadounidenses.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, anunció que la administración de Donald Trump ofrece 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro, por su supuesta colaboración con el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa para introducir drogas a su país.

“Es la primera vez que oímos ese tema. No hay ninguna, por parte de México, ninguna investigación que tenga que ver con eso (...). Como siempre decimos, si tienen una prueba que la muestren, nosotros no tenemos ninguna prueba relacionada con ello”, puntualizó la presidenta.

El anuncio de las autoridades estadounidenses se da en el marco de una ofensiva contra los cárteles de la droga y la escalada contra el gobierno de Venezuela. Solo días antes, el Departamento del Tesoro recordó que había una recompensa contra Maduro de 25 millones de dólares.

¿De qué acusa EU a Maduro y cuál sería su relación con los cárteles de la droga?

Desde primer mandato de Donald Trump, Nicolás Maduro es señalado como líder del Cártel de los Soles y otros altos funcionarios venezolanos estarían involucrados en la estructura criminal, entre ellos miembros del Ejército, el Congreso y Poder Judicial, que le facilita realizar operaciones criminales.

El Cártel de los Soles adoptó este nombre por las insignias que aparecen en la bandera venezolana. Su vínculo criminal es con el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con las agencias estadounidenses, la organización que lideraría Nicolás Maduro prestó apoyó a sus socios para el traslado de narcóticos ilegales hacia Estados Unidos.

Además, patrocinó o proporcionó apoyo financiero, material tecnológico, bienes o servicios en beneficio de los grupos del crimen organizado.

“El Departamento de Justicia ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, incluidos dos jets privados, nueve vehículos y más. Sin embargo, el reinado de terror de Maduro continúa”, recordó Pam Bondi en un video.

¿Qué respondió Nicolás Maduro sobre los señalamientos de EU?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que se trata de un “conspiración fascista” contra su país a través de la financiación del gobierno de Donald Trump.

“Aquí hay personas conspirando para quebrantar la paz y la tranquilidad de Venezuela. Hay individuos completamente desquiciados llamando a una guerra civil”, advirtió el líder chavista durante una reunión transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) el jueves 7 de agosto, antes del anuncio hecho por Pam Bondi.