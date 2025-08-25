¿'El Mayo’ lo predijo? Esto dijo sobre que EU clasificaría a cárteles como terroristas para atacar México

Ismael Zambada, conocido como 'El Mayo', se declaró culpable en una audiencia en EU este 25 de agosto.

Ismael Zambada, conocido como ‘El Mayo’ y quien ha sido una figura emblemática del Cártel de Sinaloa, se declaró culpable de cargos por narcotráfico en Estados Unidos este lunes 25 de agosto, evitando así un juicio público.

Durante años, Zambada se escondió en las sierras mexicanas hasta su detención en un aeropuerto de Texas en 2024; ahora, enfrenta un proceso penal en una Corte de Nueva York. El capo, que solo dio dos entrevistas a periodistas en su vida, declaró hace algunos años que Estados Unidos podría “intervenir” en México bajo la justificación del peligro del narcotráfico en el país.

En varias ocasiones durante su primer mandato como presidente, en su campaña presidencial de 2024 y ahora como mandatario estadounidense por segunda vez, Trump ha declarado que México “es controlado por el narco” y ha dejado entrever la posibilidad de atacar a líderes de cárteles y narcolaboratorios en México, con o sin ayuda el gobierno mexicano, según fuentes y sus propias declaraciones.

¿Quién es Ismael ‘El Mayo’ Zambada?

‘El Señor del Sombrero’, como también ha sido apodado, nació y creció en Sinaloa, en una región que ha sido el epicentro de la producción de amapola y mariguana en México.

‘El Mayo’, fundador del Cártel de Sinaloa, se ha considerado a sí mismo como “un campesino más”, pero se consagró como una figura clave en el narcotráfico; ha realizado sus actividades desde la clandestinidad, en múltiples refugios en las sierras del norte de México.

Zambada mantuvo por años un perfil bajo que dificultó su captura por parte de autoridades mexicanas y estadounidenses durante más de cuatro décadas. Sin embargo, ‘El Mayo’ fue detenido en julio de 2024 junto con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera, otro de los líderes del cártel.

Este 25 de agosto, se declaró culpable de dos cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas que pesaban en su contra tras más de cinco décadas de actividad criminal.

¿Qué dijo ‘El Mayo’ Zambada sobre Estados Unidos?

El periodista Diego Enrique Osorno logró una entrevista con Ismael Zambada en 2021; esa conversación de tres horas se encuentran en el libro ‘En la montaña’, cuyos fragmentos fueron publicados por El País.

En esa charla, Zambada refirió que Estados Unidos eventualmente usaría acusaciones contra los narcotraficantes para interferir en México.

“De (Pancho) Villa dijeron igual, que era terrorista... Ahora Estados Unidos nos va a decir terroristas a nosotros, y con esa justificación luego nos van a querer poner una bomba”, afirmó ‘El Mayo’ a Diego Enrique Osorno en 2021.

Trump habría sugerido lanzar misiles a México para destruir laboratorios del narco en su primer mandato, de acuerdo con The New York Times, que en 2022 retomó fragmentos de un libro escrito por Mark Esper, exsecretario de Defensa estadounidense.

Esper fue secretario de Defensa de 2019 a noviembre de 2020, durante el primer mandato de Trump. Según sus memorias, en referencia a México, Trump le dijo en dos ocasiones, una de ellas en el verano de 2020, que los mexicanos “no tienen control de su propio país” y añadió: “Podríamos disparar varios misiles Patriot y eliminar esos laboratorios, sin ruido (...) Nadie sabría que fuimos nosotros”. Esper añadió que no se habría tomado el comentario en serio salvo porque estaba mirando a los ojos al presidente.

Durante su siguiente campaña presidencial, donde se disputó la presidencia de Estados Unidos nuevamente contra Joe Biden en 2024, Trump aseguró que los narcotraficantes en México se han vuelto militares y acusó que tienen mucho dinero. También dijo que era necesaria una operación militar (en México).

Además, aseguró que nombraría a los cárteles mexicanos como terroristas y dijo que pensaba enviar a fuerzas especiales a México para combatir el narcotráfico.

En febrero de 2025, tras tomar protesta como presidente de EU por segunda vez, Trump firmó la declaración de seis cárteles mexicanos y otros grupos criminales extranjeros como “terroristas”.

En concreto, se incluyó en la lista terrorista al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerados durante años como los más poderosos del mundo, así como al Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, la Nueva Familia Michoacana y los Cárteles Unidos.

Desde entonces, México ha enviado a decenas de líderes criminales extraditados a Estados Unidos, entre ellos a Rafael Caro Quintero y al ‘Z-40′, entre otros.

Desde abril, fuentes informaron que hay discusiones en etapa temprana sobre los planes de ataque de Trump contra figuras de cárteles mexicanos y sus redes logísticas en México, con la cooperación del gobierno mexicano. Y no se descartó la posibilidad de acciones encubiertas sin el consentimiento del país, según las fuentes.

Con información de EFE.