Abogado de Chávez Jr. explica cómo está el boxeador tras salir de penal de Hermosillo: ‘Se recupera del trauma’

Julio César Chávez Jr. no puede salir de México sin permiso como parte de sus medidas cautelares durante el proceso en su contra. (Fotos: ICE).

Julio César Chávez Jr. abandonó el penal de Hermosillo, Sonora este domingo, donde estuvo recluido desde su deportación a México, cuando llegó encadenado de pies y manos en fotografías que fueron presumidas por el ICE y el embajador Ronald Johnson. Hoy su abogado Rubén Fernando Benítez explicó cuál es el estado actual del pugilista, los detalles de la audiencia y los pasos legales que vienen en las próximas semanas.

Luego de una audiencia de tres horas realizada el sábado, a la cual Chávez Jr. acudió de forma virtual por seguridad, el juez Enrique Hernández Miranda vinculó a proceso al boxeador por delincuencia organizada y tráfico de armas, aunque ordenó su libertad provisional y horas después abandonó el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 11.

Rubén Fernando Benítez comentó en entrevista en el programa de Ciro Gómez Leyva que, tras abandonar el penal, Chávez Jr. permanece en México, aunque no precisó dónde: “Está descansando, recuperándose del trauma que significó esta situación que se ha prolongado semanas y semanas”.

El boxeador no puede salir del país sin autorización judicial, aunque conserva su pasaporte.

Su regreso a Estados Unidos luce prácticamente inviable tras el proceso de deportación en su contra y la caducidad de su visa. Aun así, podría solicitar permiso para viajar a otros países si acredita motivos válidos.

Abogado de Chávez Jr. afirma que no hay pruebas sólidas contra el boxeador

El abogado explica que se quedaron con “un sabor un poco agridulce”: su equipo legal no está conforme con que se le vinculara a proceso, “habremos de impugnarla y llevarla a la instancia siguiente para su análisis y su revisión”.

Benítez aseguró que la Fiscalía no ha presentado pruebas sólidas que acrediten los delitos imputados y que, en su opinión, los indicios se basan en rumores y testimonios indirectos.

En entrevista, el abogado reconoció que la defensa no está de acuerdo con la resolución judicial y que impugnará la vinculación a proceso en una instancia superior.

“Los datos de prueba sugieren rumores, anécdotas, referencias de terceros, pero ningún señalamiento directo. No hay atribución de pertenencia ni de conducta reiterada”, subrayó.

Sin embargo, destacó como positivo que el juez aplicara criterios “progresistas y garantistas” respecto a la prisión preventiva. Con base en resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el juez determinó que Chávez Jr. no representa un riesgo social y puede continuar el proceso en libertad.

Benítez aseguró que la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) se basa en pruebas circunstanciales. Señaló que, de miles de horas de escuchas telefónicas, solo existe una conversación indirecta en la que se menciona a su cliente.

En esa llamada, dos personas no identificadas hablaron sobre una pelea de Chávez Jr. contra Canelo Álvarez y de un supuesto incidente en el que “golpeó a alguien”. Para la defensa, ese material es insuficiente:

“La Fiscalía extrapola un dato aislado, no corroborado con nada, para deducir que él es una especie de sicario de los golpes. Es un contrasentido y hasta el juez llamó la atención para que ese rumor no se incluyera en la vinculación”, puntualizó.

El abogado rechazó de forma categórica cualquier relación entre Chávez Jr. y el Cártel de Sinaloa, o con Héctor Isidro Pérez Salas, alias ‘El Nini’.

“No participa de esta organización ni sus actos contribuyen a sus fines. Forzar esa relación obedece a fines mediáticos y está causando un daño inimaginable”, afirmó.