VIDEO: Revelan más imágenes de deportación de JC Chávez Jr. encadenado y escoltado por agentes

Revelan video de la entrega de Julio César Chávez Jr. (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, Embajador Ronald Johnson, @USAmbMex en X).

A tres días de que Estados Unidos entregó a Julio César Chávez Jr. encadenado de pies y manos a México, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) publicó el primer video del momento en que el hijo de la leyenda del boxeo mexicano está en Phoenix, Arizona, antes de ser entregado.

El video de la deportación de Julio César Chávez Jr., a México muestra que el exboxeador camina como si tuviera dolor en una de sus piernas, mientras que es escoltado por agentes especiales de la Oficina de Detención y Deportación (ERO) del ICE.

“Eran dos horas nomás”, se alcanza a escuchar a uno de los agentes, mientras que Julio César Chávez Jr. solo responde que sí.

En el video aparece Julio César Chávez con sus tenis rojos mientras es trasladado y puesto a disposición de las autoridades mexicanas que lo llevaron a un penal en México.

De acuerdo con una publicación en el sitio web oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, informaron que fue entregado en la frontera en Nogales: “Oficiales del ICE deportaron el 18 de agosto, a través del Puerto de Entrada de Nogales, en Arizona”.

Además, explicaron los motivos de la detención de Chávez Jr. por su estancia ilegal en territorio estadounidense, donde era considerado una “grave amenaza para la seguridad pública:

”Tenía una orden de arresto activa en México por su participación en delincuencia organizada y tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos, nunca debió haber sido admitido en Estados Unidos (...) Nadie puede venir aquí disfrazado de turista para llevar a cabo cualquier tipo de violencia o daño".

El embajador Ronald Johnson presumió la deportación de Julio César Chávez Jr. con una foto en redes sociales, destacando la cooperación entre México y Estados Unidos. (Foto: X @USAmbMex).

¿Dónde está detenido Julio César Chávez Jr. en México?

Julio César Chávez fue detenido a principios de julio de 2025 y mes y medio después entregado a las autoridades en México.

La llegada del hijo de JC Chávez fue confirmada por la presidenta Claudia Sheinbuam en la conferencia matutina del 19 de agosto: “Entiendo que fue deportado, no sé si ayer u hoy en la mañana, pero nos informaron que iba a llegar a México“.

Ese mismo día apareció en el Registro Nacional de Detenciones con el estado ‘recluido’ en el Centro Federal de Readaptación Social 11 (Cefereso) en Hermosillo, Sonora, confirmó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la CNN.

Más información en breve...