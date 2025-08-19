‘Mi hijo no pertenece a ningún cartel, los conoce a todos, pero hasta ahí’: Julio César Chávez defiende a Jr.

Julio César Chávez tiene confianza en que las autoridades harán justicia en el caso de su hijo, quien asegura es inocente. (Foto: Cuartoscuro)

Previo a que las autoridades de Estados Unidos entregara a Julio César Chávez Jr. a México, el padre del boxeador defendió una vez más al pugilista al asegurar que el joven no tiene vínculos con el crimen organizado.

El pasado 2 de julio, el hijo de Julio César Chávez fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quien lo tuvo en custodia desde entonces, ya que lo acusaron de presuntamente estar ‘afiliado del Cártel de Sinaloa’.

Además, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Julio César Chávez Jr. tiene una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y tráfico de armas, documento que se giró desde el 2019.

¿Qué dijo Julio César Chávez de Chávez Jr.?

El boxeador Julio Cesar Chávez compartió que a pesar de las acusaciones que enfrenta su hijo, todos en su familia están tranquilos debido a que están convencidos de que el joven no está involucrado en ningún delito.

“Mi hijo es inocente de todo lo que se le acusa. No hay nada, ¿me entienden? Pero hay que dejárselo a las autoridades, que actúen, nosotros tenemos a nuestros abogados, pero estamos tranquilos porque no hay nada”, aseguró.

Julio César Chávez Jr. fue detenido en Estados Unidos el 2 de julio de 2025. (Foto: dhs.gov).

Antes de que se diera a conocer la deportación de Julio César Chávez Jr., el boxeador compartió que mantenía comunicación con su hijo, quien se sorprendió al saber los delitos de los cuales lo acusaban.

“Todo va bien, he podido hablar con mi hijo (...) Es increíble, él ni en cuenta. Si mi hijo fuera culpable estaría preocupado, al contrario, él dice: ‘¿todo eso hablan de mí, papá? Al contrario, yo no pertenezco a ningún cartel’”, compartió el boxeador.

¿Julio César Chávez Jr. conoce a integrantes del crimen organizado?

A pesar de esta aclaración Julio César Chávez admitió que es cierto que su hijo llegó a conocer a los integrantes de las células delictivas; sin embargo, jamás estuvo involucrado en sus negocios.

“Mi hijo no pertenece a ningún cartel, no vende armas, los conoce como todos los conocemos, pero hasta ahí nada más”, comentó, lo que no es nuevo, ya que los vínculos de la familia Chávez con los integrantes del Cartel de Sinaloa son bien conocidos.

En una ocasión Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán acudió a una de las peleas de Julio César Chávez; además en redes sociales, Jr. habló sobre la relación que tenía con Ovidio Guzmán López.

“¡Ovidio! Me llevo bien con Ovidio, la verdad. Ni nos vemos porque le tengo mucho aprecio yo y no quiero saber nada de cosas que dicen de él y no me interesa”, comentó en su momento.

Además, Frida Chávez, la actual esposa de Julio César Chávez Jr., estuvo casada previamente con Édgar Guzmán López, primogénito del ‘Chapo’ Guzmán, a quien asesinaron en 2008.

Julio César Chávez afirma que sus seres queridos jamás se involucraron en negocios ilícitos, por lo cual confía en que Chávez Jr. tenga un proceso justo: “No puedo hablar sobre el caso de mi hijo ahorita, lo único que les puedo decir es que confiamos en las autoridades (...) que hagan bien su trabajo”.

¿Cómo fue la deportación de Julio César Chávez Jr.? Esto sabemos

Durante la conferencia de prensa matutina de este 19 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Julio César Chávez Jr. fue entregado a México, aunque desconoce en cuándo ocurrió.

“Entiendo que fue deportado, no sé si ayer u hoy en la mañana (pero) nos informaron que iba a llegar a México. Ahora que nos lo diga el secretario, pero sí nos informaron que iba a llegar a México”, dijo la mandataria.

Julio César Chávez Jr. fue detenido por las autoridades mexicanas tras ser deportado el 18 de agosto. (Fotos: Cuartoscuro / Mexsport)

En una ficha del Registro Nacional de Detenciones, compartida por el periodista Ciro Gómez Leyva, se detalla que Julio César Chávez Jr. fue detenido en Sonora el lunes 18 de agosto.

También se indica que el boxeador está en un penal de Hermosillo, aunque se desconocen más detalles. Hasta este momento, Julio César Chávez no ha emitido algún comunicado sobre esta situación.