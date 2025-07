Nicky Chávez narra cómo viven la detención de Julio César Chávez Jr.: ‘Es fuerte ver a mi padre sufrir’

¿'Nocaut’ para los Chávez? La detención de Julio César Chávez Jr., así como los presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y su ‘desaparición’ cuando tenía en puerta dos audiencias preocupan a la familia de Nicky Chávez, exparticipante de MasterChef México.

La joven, que recientemente se integró como una de las conductoras de Venga la Alegría y participó en la actual temporada del reality MasterChef Generaciones 2025, compartió cómo su papá, Julio César Chávez, y la familia en general, enfrentan la situación.

Además, compartió su propio sentir por la detención de Julio César Chávez Jr., señalado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y por actuar bajo órdenes de ‘El Nini’.

¿Cómo se enteró Nicky de la detención de Julio César Chávez Jr.?

En una entrevista con Yordi Rosado para la radio, Nicky Chávez confesó que se enteró de la noticia como todos, a través de redes sociales y todo lo que circulaba sobre su hermano.

“Creo que eso es lo más fuerte: (me enteré) igual que todos, por un video en internet. Es raro, como te decía, pareciera que esto es como un cuento de nunca acabar. Cuando todo está bien o cuando uno piensa que todo está bien, pues ahí viene la vida y te dice, ‘Espérate, para que aprendas más’”, expone la joven influencer.

Nicky Chávez es la hija menor del boxeador Julio César Chávez. (Foto: Instagram @nicolechavez98)

De igual forma, para ella y la familia en general es difícil entrar a redes sociales o leer las noticias y todo lo que se especula sobre el esposo de Frida Muñoz, que anteriormente estuvo casada con Edgar Guzmán (hijo del ‘Chapo’).

“Ha sido fuerte ver las imágenes; imagínate verlo, cómo surgieron las cosas, cómo se le ha plantado su imagen. De eso han derivado a muchísimas difamaciones, historias mal contadas, mucha prensa amarillista, que eso es triste”, comparte Nicky.

¿Cómo enfrenta Julio César Chávez la detención de su hijo?

Una de las personas que más sufren la situación de Jr. es el campeón Julio César Chávez. De acuerdo con su hija, para el también comentarista deportivo no es fácil lo que atraviesan como familia y el patriarca lo resiente.

“Es fuerte ver a mi padre sufrir por mis hermanos, es triste (…) (pero) mi papá no se va a poner a llorar en cada lugar donde lo ven porque pues no, pero como lo vivimos en casa, claro que estamos sacando fuerza no sé de dónde”.

Julio César Chávez sufre la detención de su hijo. (Foto: Especial El Financiero).

Familia de Julio César Chávez se mantiene unida; espera que autoridades hagan su trabajo

Desde que se supo de la detención de Chávez Jr., la familia del boxeador se mantiene unida y en espera de que las autoridades tanto mexicanas como estadounidenses realicen los procedimientos correspondientes para que Julio César hijo regrese a casa.

Pese a que la situación que enfrentan es complicada, la unión entre ellos se hace presente; están en constante comunicación y en espera de noticias sobre el destino de Chávez Jr.

“Todos nos llevamos mucho, hablamos diario, nos comunicamos todo, o sea, se toman las decisiones en familia. Entonces estoy muy tranquila, porque tenemos esa comunicación. Estamos ahorita conectados como familia; desgraciadamente por una mala situación, pero como hace mucho tiempo no veníamos estando, quizá”.

Para ellos, la fe es un aspecto muy importante, y es por eso que constantemente publican en redes sociales oraciones para que el boxeador Julio César Chávez Jr., salga bien de esto; claro, con el apoyo de las autoridades.

Julio César Chávez (centro), junto a Julio Jr. y el resto de sus hijos. (Foto: Instagram)

“Como familia intentamos estar unidos, teniendo confianza en la justicia (…) ojalá hagan su chamba como la tienen que hacer y la hagan bien, porque nosotros no tenemos nada que esconder. No hay ningún miedo, al contrario, es lo que decimos que ya, investiguen, para que todo pueda tener un final”, menciona la joven.

Actualmente, los Chávez enfrentan las acusaciones contra Julio César hijo, quien tenía orden de aprehensión en México desde 2023, de acuerdo con la FGR. Y gracias a esta situación es que empatizan con miles de mexicanos que se encuentran en condiciones similares.

¿Nicky Chávez confía en la inocencia de su hermano, Julio César Jr.?

En un momento de la entrevista, la exparticipante de MasterChef se dijo segura de que su hermano no se involucró con personas ligadas al narcotráfico o cometió algún delito, pero tampoco podría ‘meter las manos al fuego’ por él, ni por nadie.

“No estás completamente todo el tiempo con una persona para decir, ‘Oye (no hizo nada)’, pero yo sí sé que mi hermano no es una mala persona, nunca ha trabajado para ningún narcotraficante”, asegura.

JC Chávez Jr. nunca ha trabajado para el narcotráfico, asegura su hermana. (Foto: Especial El Financiero)

Incluso, la familia se encontraba feliz previo a la pelea de Julio César Chávez contra Jake Paul, que ganó el influencer por decisión unánime. Y su alegría radicaba en la unión familiar y en que el amigo de Ovidio Guzmán llevaba meses de tratamiento frente a adicciones y otros problemas de salud.

“Teníamos mucha ilusión con su pelea porque lo veíamos muy contento, sano, feliz; decíamos todos como familia, ‘hace mucho tiempo no disfrutábamos una pelea’, y por más que había perdido decíamos, ‘Ay, esto se siente como hace 10 años, como cuando estamos todos como familia divirtiéndonos, apoyándonos’. Él contento, payaseando”, recuerda.

Nicky también señaló que, mientras estaba enfermo su hermano, podía hacer cometido algún error, pero ninguno como para que se le involucre en actividades delictivas como el narcotráfico.

Familia de Julio César Chávez Jr. espera que su situación se arregle pronto. (Foto: Especial El Financiero)

“Él es una persona muy noble, quien conoce a Junior sabe que no tiene un gramo de maldad en ese cuerpezote de casi 2 metros. Es una persona muy buena que desgraciadamente estuvo enfermo en su momento, y en el momento de esa enfermedad quizá cometió errores, pero no al grado del que se le está juzgando, para nada”, asegura la exconcursante de reality shows.