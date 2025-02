‘Nicky’ Chávez en ‘MasterChef Celebrity’ 2025: ¿Quién es y a qué se dedica la hija de JC Chávez?

Nicole ‘Nicky’ Chávez es una de las participantes de MasterChef Celebrity 2025 y pertenece al equipo de la Nueva Generación, pero, ¿a qué se dedica la menor de los hijos de Julio César Chávez?

MasterChef Celebrity 2025 se prepara para su inicio, ya conocemos a los jueces del reality show y a todos los integrantes de la nueva temporada del programa de TV.

Entre los concursantes está Nicky Chávez, quien ya participó en otros programas de concurso en la televisión, pero nunca en una edición de ‘la cocina más famosa de México’.

Nicky Chávez es participante de la nueva temporada de 'MasterChef Celebrity'. (Foto: Instagram @nicolechavez98)

Nicky Chávez en ‘MasterChef Celebrity’: ¿Quién es y a qué se dedica la hija de Julio césar Chávez?

'Nicky', hija de Julio César Chávez, nació en 1998, estudió actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) y en el Centro de Formación de Actores para la Televisión (CEFAT) donde terminó su carrera en Artes Escénicas.

Ella es fruto de la relación del boxeador mexicano con Miriam Escobar y desde muy temprana edad comenzó su trayectoria artística en la TV.

‘Nicky’ Chávez participó en Pequeños gigantes cuando tenía 12 años y desde ese momento se desempeñó en diferentes realities shows y descartó su interés por los deportes a diferencia de sus dos hermanos y su papá.

“Toda mi vida fui deportista, futbol, baile, montar y ya no. Quiero continuar con mi carrera de actriz y alejarme un poco de todo eso (...) Mi papá no quiere este medio para mí, pero me apoya porque es mi sueño”, contó Nicole en una entrevista para Ventaneando publicada en 2018.

Nicky Chávez es la hija menor del boxeador Julio César Chávez. (Foto: Instagram @nicolechavez98)

La hija de JC Chávez estuvo en la tercera temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo en 2023, además concursó en Las estrellas bailan en hoy en 2024.

‘Nicky’ se dedica a ser actriz, la joven participó en la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, junto a Mane de la Parra y producida por Juan Osorio.

Asimismo, la menor de los hijos del campeón del boxeo mexicano, es modelo y entre sus trabajos destaca el de participar en una campaña publicitaria de productos de la Selección Mexicana.

La actriz cuenta con más de 300 mil seguidores en Instagram donde comparte su estilo de vida y sus proyectos laborales, en su TikTok tiene poco menos de 800 mil seguidores y ahí sube videos de trends de redes sociales y actualmente se integra como participante de MasterChef Celebrity 2025.

Nicky Chávez fue confirmada para la nueva temporada de 'MasterChef Celebrity'. (Foto: Instagram @nicolechavez98)

‘MasterChef Celebrity’ 2025: Lista de todos los participantes

El inicio de MasterChef Celebrity 2025 todavía es desconocido, pero ya tenemos la lista completa de los participantes del reality show y es la siguiente (dividida por equipos):

Los clásicos (Baby Boomers)

Memo Ríos

Rosa Gloria Chagoyán

Ofelia Medina

Anabel Ferreira

Gaby Rivero

Generación Casete (Generación X)

Luis Fernando Peña

Bárbara Torres

Plutarco Haza

Andrea Noli

Bobby Larios

Los Millennials

Rafa Polinesio

Carlos Quirarte

Dani Valle

María José Magán

Lylo Fa

Generación Z (nueva generación)