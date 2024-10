Nicole Chávez, hija de Julio César revela la vez que fue internada: ‘Yo estuve en una clínica de mi papá'

Las acciones de apoyo y bromas de Julio César Chávez lo han puesto en el ojo del espectáculo, pero ahora fue su hija quien relató como fue ser internada en una de las clínicas de rehabilitación del excampeón del boxeo.

Durante su participación en ‘Las estrellas bailan en Hoy’, la hija del luchador ha revelado más información sobre su vida personal, entre ellas, la vez que vivió depresión, por lo que tuvo que buscar rehabilitación en los centros de su papá.

Familia de Julio César Chávez (Foto: Especial) (Especial)

¿Qué le pasó a Nicole Chávez y porque estuvo internada?

Nicole Chávez detalló que estuvo internada por más de dos meses en una de las clínicas de su padre debido a un fuerte cuadro depresivo.

“Yo estuve en un clínica de mi papá internada dos meses y medio, igual por un cuadro depresivo, hace ya unos cinco años, cuando tenía 18 años”, relató en una entrevista con diversos medios de comunicación.

La misma Nicky, relató que la clínica de Julio César Chávez, no solo trata temas de adicciones, también enfermedades de la salud mental como depresión, bulimia, anorexia, entre otras.

“Me ayudó muchísimo, sané muchas cosas de mi infancia, la verdad es un lugar que siempre voy a recomendar, porque cura el alma”, confirmó la participante de ‘Ellas bailan en hoy’.

Julio César Chávez con otro de sus hijos, Omar. (Foto: Instagram). (Instagram)

¿Qué dijo Nicole sobre lo que vivió su papá, Julio César Chávez?

La bailarina señaló que nunca culpó a sus padres por sus problemas o los de su hermano respecto a las adicciones, pues señaló que al ver los problemas de su hermano y su papá le hace tomar la decisión de no repetir dichos patrones.

“A mí, en lo personal, se me hace de mediocres culpar a los demás por los problemas que uno tiene. Creo que hay muchas personas que tienen papás con adicciones... El hecho de que mi papá haya cometido sus errores no me hace tomarlo de excusa”, sentenció.

¿Quién es Nicole Chávez?

Nicole Chávez es la hija menor del excampeón de boxeo, Julio César Chávez y la única que decidió no dedicarse a dicho deporte mexicano.

La menor de los hermanos fue parte del Centro de Educación Artística y poco a poco ha participado en diversos programas de televisión.

Entre las novelas en las que participó se encuentra ‘¿Qué le pasa a mi familia?’ Y fue modelo para la marca de Adidas con la playera de la Selección Nacional Mexicana.