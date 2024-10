Julio César Chávez recuerda cómo conoció a ‘Checo’: ‘Iba a 200 km/h y le dije bájale hijo de tu…’

Julio César Chávez conoció a ‘Checo’ Pérez, pero en lugar de ser un crossover digno para recordar entre dos de los deportistas más reconocidos en nuestro país, resultó en un mal rato para el boxeador mexicano, quien al final le dijo groserías al apodado ‘viejo sabroso’.

El pugilista es reconocido por ser uno de los más importantes de la historia de esta disciplina en nuestro país, pero también porque en el pasado no tuvo una buena relación con su hijo, a pesar de que decidió seguir sus pasos.

JC Chávez es de los boxeadores más populares de nuestro país. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

¿Qué pasó entre JC Chávez y ‘Checo’ Pérez cuando se conocieron?

De acuerdo con lo dicho por JC Chávez, tuvo un encuentro con el integrante de Red Bull Racing cuando el piloto tenía alrededor de 16 años y todo fue en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, sitio donde se encuentra el Estadio GNP Seguros.

“Lo conocí de muy chico a ‘Checo’ Pérez, nunca se me va a olvidar ese día cuando lo conocí en la CDMX, recuerdo que fui a un evento y estaba él ahí, me saludó, tenía como 15 años o 16, estaba emocionado de conocerme y me invitó a subirme al coche”.

El boxeador mexicano dijo que aceptó a ‘dar una vuelta’ con él, estaba un poco borracho y después se arrepintió de su decisión.

“Empezó a subir la velocidad, cuando iba a 200 o 300 kilómetros por hora le dije ‘bájale hijo de tu chin#ada madre, te voy a rech#ngar, me vas a matar cabrón’, me bajé bien nervioso y le dije ‘no, no me subo otra vez, vete a la chingada’”, finalizó Julio César Chávez en una entrevista publicada por el medio Esto en sus redes sociales el pasado 7 de octubre.

'Checo' Pérez era un adolescente cuando conoció a JC Chávez, (Foto: AFP) (AFP)

Por el momento, el compañero de Max Verstappen no confirmó ni dijo nada al respecto de las palabras de JC Chávez.

¿'Checo’ Pérez estuvo en las Fiestas de octubre 2024?

‘Chéco’ Pérez visitó nuestro país y fue descubierto ‘dando la vuelta’ en las Fiestas de Octubre 2024, donde se presentan diferentes artistas, a pesar de llevar una máscara de luchador, para, ¿ocultar su identidad? No lo sabemos, pero iba en compañía de su hijo con una playera con su apellido, además estaba presente Antonio Pérez Garibay.

El piloto mexicano de Red Bull es originario de Guadalajara, Jalisco, sitio donde se celebra este festival,

La misma página de redes sociales de las Fiestas de Octubre 2024 compartió una foto del corredor de autos acompañada de un mensaje.

“Hoy tuvimos un invitado de lujo entre los espectadores, gracias por ser parte de este gran evento familiar y lleno de emoción, Sergio Pérez, tu visita nos llenó de orgullo. Vivimos como nunca gritando y saltando en cada golpe y cada vuelo. Una tarde cargada de adrenalina que nos unió como una gran familia”, se lee en la publicación.