¿Quién es Edgar Berlanga, rival del boxeador mexicano, Saúl ‘Canelo’ Álvarez ?

¿Podrá con Saúl ‘Canelo’ Álvarez? Edgar Berlanga es el rival del mexicano para su combate del sábado 14 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas, donde podrá robarle los títulos de peso supermediano CMB, OMB y WBO en juego.

A pesar de su camino sin derrotas, no ha conseguido ningún título mundial, pero es el actual campeón supermediano WBO de la Organización Norteamericana de Boxeo (Nabo) desde el 2021, el cual ha defendido en varias ocasiones.

Saúl 'Canelo' Álvarez expondrá sus títulos ante el joven Edgar Berlanga. (Foto: X @Canelo ) (X @Canelo)

¿Quién es Edgar Berlanga?

Edgar Berlanga es un boxeador puertorriqueño de 27 años, mide 1.84 y debutó en el 2016 en el boxeo profesional.

El boxeador nació en el distrito de Brooklyn, Nueva York, pero debido a su ascendencia puertorriqueña representa a dicho país. Tuvo su primer combate profesional en el 2016 cuando se enfrentó a Jorge Pedroza y lo venció con un nocaut en la primera ronda.

Berlanga mantiene un récord invicto de 22 peleas, aunque la mayoría han sido por nocaut, los últimos seis fueron por decisión unánime.

La forma de pelear del puertorriqueño es reconocida por su estilo agresivo, pues es reconocido por vencer a sus rivales con un nocaut técnico.

En febrero del 2023 firmó un contrato de múltiples peleas con Matchroom Boxing de Eddiger Hearn, después de múltiples desacuerdos con Top Rank, su antigua agencia..

“Estoy buscando las grandes peleas y sé que firmar con Matchroom fue la elección correcta para llevarme a donde quiero ir. Me siento honrado por esta oportunidad y me dedicaré a convertirme en el mejor peleador de 168 libras en el mundo Mi objetivo principal es conseguir la pelea con ‘Canelo’ y renovar la mayor rivalidad en el boxeo: México vs. Puerto Rico”, dijo cuando firmó.

Edgar Berlanga es un boxeador con ascendencia puertorriqueña que enfrentará a Canelo Álvarez el sábado 14 de septiembre. (Foto: instagram @edgarberlanga)

Resultados de todos los combates de Edgar Berlanga

Jorge Pedroza: KO

José Antonio Leos : KO

José Alberto Leal: KO técnico

Christopher Salerno: KO técnico

Saadiq Muhammad: KO

Enrique Gallegos: KO técnico

Jaime Barboza: KO técnico

Aaron García: KO técnico

Gregory Clark: KO técnico

Samir dos Santos Barbosa: KO técnico

Gyorgy Varju: KO

Gregory Tenel: KO técnico

Cesar Nunez: KO técnico

Eric Moon: KO

Lanell Bellows: 0 KO técnico

Ulises Sierra: KO técnico

Demond Nicholson: decisión unánime

Marcelo Coceres: decisión unánime

Steve Rolls: decisión unánime

Roamer Alexis Angulo: decisión unánime

Jason Quigley: decisión unánime

Padraig McCrory: KO

¿Cómo llega Edgar Berlanga al combate?

Edgar Berlanga se encuentra cerca de vivir un sueño, pues ha luchado por enfrentar al mexicano y ha dicho en múltiples ocasiones que busca noquearlo en el sexto round.

“Soy un artista del nocaut. ‘Canelo’ es una leyenda, es inteligente, pero haré la pelea perfecta para noquearlo en seis rounds, aunque también estoy listo para cualquier otro escenario, como un duelo de doce asaltos”, señaló el puertorriqueño.