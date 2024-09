Julio César Chávez aclara si ‘Lazy Boy’ es su hijo o no: ‘Ahí sí se parece a mí’

Julio César Chávez abordó las especulaciones sobre si 'Lazy Boy' es su hijo o no, desmintiendo dichas aseveraciones. (Fotoarte: el Financiero)

Desde que Luis Ronaldo Rodríguez, conocido como ‘Lazy Boy’ derrotó al estadounidense Ode Osbourne en un duelo donde el mexicano estaba noqueado desde el inicio, se ganó el cariño y la simpatía del público, pues además en últimas entrevistas y conferencias hizo gala de su humor al referirse a Julio César Chávez como ‘su papá'.

Sin embargo, lo dicho por ‘Lazy Boy’ se tomó demasiado en serio en redes sociales y algunos medios de comunicación, donde aseguraban que Luis Ronaldo, al igual que Julio César Chávez Jr., es hijo de ‘el César del boxeo’.

No obstante, el también comentarista deportivo decidió abordar el tema. “Está saliendo una nota ahí que la verdad me da risa de este ‘Lazy Boy’, que es mi hijo; ya todos lo agarran como nota amarillista”, dijo al inicio de un video en su cuenta de X.

Julio César Chávez habló de los rumores sobre su paternidad de 'Lazy Boy'. (Foto: Mexsport)

¿Julio César Chávez es el padre de ‘Lazy Boy’? Esto dijo

Con la personalidad que le caracteriza, Julio César Chávez desmintió que Lazy Boy sea su hijo, aunque aceptó que sí tiene ciertas similitudes con él, sobre todo al momento de combatir.

“La verdad que le deseo suerte a ese muchacho, Dios lo bendiga. Es muy buen peleador, ahí sí se parece a mí, en los pantalones que tiene y en lo bueno que es para pelear”, mencionó de Ronaldo, quien actualmente pelea en la Ultimate Fighting Championship (UFC).

“Saludos y bendiciones para todos, ya no se crean tantas pendejadas”, agregó J.C. Chávez en su breve video con el que espera frenar todas las especulaciones que derivaron de una comentario ‘sarcástico’ del joven peleador.

Mmm que la chingada ahora resulta pic.twitter.com/90qPkzFrUL — Julio César Chávez (@Jcchavez115) September 24, 2024

¿Qué dijo Lazy Boy de Julio César Chávez?

Después de su triunfo el pasado 14 de septiembre, mismo día que ‘Canelo’ le ganó a Edgar Berlanga en Las Vegas, Luis Ronaldo ofreció una entrevista a ESPN en la que le cuestionaron por su parecido físico con Julio César Chávez Jr., hijo del exboxeador.

El joven de 25 años admitió que sí existían similitudes entre ellos, por lo que bromeó con el hecho de que ‘el César del Boxeo’ fuera su padre.

“Claro que sí (nos parecemos), mírame la trompa. ¿Cómo no? Es mi papá el señor Chávez, nomás que no me han dado el apellido, él es mi papá”.

Lazy Boy consiguió la victoria en su segundo combate de la UFC. (Foto: Instagram lazyboyufc)

Incluso, se animó a enviarle un mensaje afectuoso con el mismo tono sarcástico y bromista. “Es más: ‘Apá, aquí estoy, te respeto, tienes un hijo más. No sé cuándo anduviste allá en Veracruz, Chiapas, pero aquí salí yo, de tus huevos salí yo. Acá estoy, listo para tirar vergazos. Te quiero, jefe’”, mencionó.