¿Quién es ‘Lazy boy’, el mexicano que estaba noqueado en el primer round y terminó ganando su pelea en la UFC?

Los mexicanos siguen sumando triunfos en los encuentros de combate y ahora fue el turno de Luis Ronaldo ‘Lazy Boy’ Rodríguez en la UFC, quien derrotó al estadounidense Ode Osbourne. Además del triunfo de ‘Canelo’ Álvarez contra Edgar Berlanga, quien lo venció por decisión unánime.

UFC Lazy Boy, el apodo del mexicano que ganó en su combate de UFC. (Foto: Instagram lazyboy.ufc)

¿Quién es Lazy Boy, mexicano que ganó en la UFC ?

El veracruzano conocido como ‘Lazy Boy’ tiene 25 años y apenas vivió su segunda pelea Ultimate Fighting Championship (UFC) aunque consiguió una victoria importante en su categoría, Luis Ronaldo estuvo cuatro años en la Lux Fight League y compitió en varias promociones regionales donde en su mayoría consiguió victorias.

‘Lazy Boy’ ganó en la Noche Mexicana en Sphere de Las Vegas, dio un emotivo discurso, donde enfatizó que ha tardado años en conseguir dicho logro. Luis Ronaldo Rodríguez nació el 7 de mayo de 1999 en Jiquipilas, Chiapas, pero vivió en Coatzacoalcos, Veracruz, para tener nuevas oportunidades.

En Veracruz tuvo su primer acercamiento con las artes marciales, donde practicó karate, pero tuvo que alternar el deporte con el trabajo para ayudar a su mamá. Inició su camino a la UFC en una academia Artes Marciales Mixtas, donde lo becaron debido a su potencial.

Tras la falta de espacios en Veracruz, decidió viajar a Ciudad de México para encontrar espacios, donde después de competencias regionales, el 24 de este año debutó en la categoría de peso pluma contra Denys bordar de Ucrania, a quien venció por 16-2.

Te amo cabron que pelea 🥊👏🏼



Ronaldo "Lazy Boy" Rodriguez Estaba noqueado desde el primer round, estaba sometido y ganó la pelea 🇲🇽



Viva México #UFC306 pic.twitter.com/sZRNMBTvl2 — Patto A Vega 🧳 (@PattoAvega) September 15, 2024

“Dios acomodó las cosas para que hoy en día me encuentre aquí, Dios me puso las herramientas y el camino, pero yo puse el trabajo… Ahí me mirabas vendiendo gelatinas en los camiones, trabajando de chalán de albañil, con tal de tener para los camiones para ir a entrenar, para poder juntar dinero para mis viáticos, para las peleas a las que tenía que asistir y pues ahí hice un récord de 22 peleas amateurs”, relató el ‘Lazy boy’ previo a su combate.

¿Cómo fue su último combate de UFC?

Lazy Boy inició el primer asalto sin esperanza y dominado, cerca de llegar al nocaut, pero en el segundo round consiguió dominar a su rival. Las tarjetas dieron 29-28 29-27 y 29-27 a favor del mexicano.

“Gracias Dios, gracias Señor por esta oportunidad, soy un morrillo que salió de las calles de Veracruz, estoy viviendo mi sueño, viva la raza mexa, viva la raza, señores. ¡Aquí está este morrillo albañil, vendedor de dulces, viendo su sueño. ¡Sí se puede! ¡Somos guerreros! ¡Soy un guerrero de Dios! Me siento bendecido, Señor, ¡gracias!”, dijo al terminar su último combate de la UFC.