Julio César Chávez: Quiénes son y a qué se dedican los hijos del exboxeador mexicano

Julio ‘Júnior’ y Omar Chávez, son los hijos más famosos de Julio César Chávez y que siguieron sus pasos en el boxeo, sin embargo, no son los únicos que tuvo el ‘Gran Campeón Mexicano’, ya que también tiene otros dos de nombre Cristian y Nicole.

Los dos hijos mayores del ‘César del boxeo’ han acaparado más reflectores que sus hermanos menores porque son boxeadores profesionales como lo fue su padre, pero también por sus problemas de adicciones y familiares. Mientras que Cristian y Nicole Chávez han mantenido un perfil más discreto.

JC Chávez e hijos (Instagram @cristianchavez6)

Ellos son los hijos de Julio César Chávez

Julio César Chávez tiene cuatro hijos: Julio Jr., Omar, Cristian y Nicole. Los tres varones son fruto de su relación con Amalia Carrasco, mientras que su única hija la tuvo con Miriam Escobar, su actual pareja.

Julio César Chávez Jr.

'Julito' es el hijo mayor de JC Chávez. (Instagram @jcchavezjr)

El hijo mayor de ‘La Leyenda’ nació en 1986 en Culiacán, Sinaloa. Debutó como profesional en 2003 y ha disputado más de 50 peleas. Fue campeón mundial de peso mediano por el CMB.

En 2012 fue suspendido por la Comisión Atlética de Nevada por dar positivo a marihuana. Desde entonces, ha sostenido algunas peleas no avaladas por el CMB y otros organismos internacionales.

El ‘Junior’ ha estado internado varias veces en clínicas de rehabilitación por adicción a pastillas para adelgazar. Tiene una hija de nombre Julia con Frida Muñoz -exnuera del ‘Chapo’ Guzmán. Su patrimonio neto está valuado en 4 millones de dólares, según el sitio Celebrity Net Worth.

Omar Chávez

JC Chávez y su hijo Omar Chávez. (Instagram @omarchavezzbu)

El segundo hijo de JC Chávez nació en 1990 en Culiacán, Sinaloa. Inició su carrera como boxeador a los 16 años, pero ha tenido menor éxito que su padre y que su hermano ‘Julito’.

‘The Bussinessman’ ha disputado poco menos de 50 peleas, entre las que destacan sus rivalidades con Ramón ‘Inocente’ Álvarez -hermano del ‘Canelo’- y Jorge ‘Maromerito’ Paez Jr. Según su padre, padece ludopatía.

Cristian Chávez

Cristian es el tercer hijo de JC Chávez. (Instagram @cristianchavez6)

Es el tercer hijo del ‘Cesar del boxeo’ con su exesposa Amalia Carrasco. A diferencia de sus hermanos mayores, Cristian prefirió estudiar y viajar por el mundo, que ser boxeador.

En 2021 se graduó como licenciado en Negocios Internacionales en la City University of Seattle, de Estados Unidos. Vive con su padre en Tijuana, Baja California.

Tiene una buena relación con sus hermanos y varias veces los ha defendido de las críticas. Se lleva muy bien con su media hermana Nicole, quien lo describe como “buena gente” y “buen ser humano”.

Nicole Chávez

Nicole es la menor de los hermanos Chávez. (Instagram @nicolechavez98)

La hija menor de ‘La Leyenda’ es fruto de la relación con Miriam Escobar. ‘Nicky’, nació en 1998. Desde chica le ha gustado bailar y actuar. Estudió Artes Escénicas en el Centro de Formación de Actores para la Televisión (CEFAT) y en el CEA de Televisa.

A los 12 años concursó en el programa ‘Pequeños Gigantes’ y en 2021 formó parte del elenco de la telenovela ‘Qué le pasa a mi familia’. En 2023 participó en la tercera temporada del reallity ‘La casa de los famosos’.

A diferencia de sus hermanos, Nicole no sufrió tanto por las adicciones de su padre, sin embargo, sí le tocó ver algunas veces a su padre en malas condiciones.

“Yo no puedo contar una historia fea de él porque siempre fue muy cuidadoso. Nunca lo vi tomar de una botella una cerveza, nunca lo vi drogarse, ni mucho menos. No tengo muchas imágenes feas, pero sí recuerdo que le tenía mucho miedo. A pesar de su adicción, no fue un mal padre”, contó a ‘Ventaneando’ en 2017.