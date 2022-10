Yolanda Andrade dice cómo eran las borracheras con Julio César Chávez: ‘Escuchábamos a Mijares’

Yolanda Andrade, actriz y conductora, habló sobre la etapa de su juventud en la que estuvo inmersa en el consumo excesivo de alcohol y drogas, una parte de ese momento lo vivió al lado del pugilista Julio César Chávez.

En una entrevista en el canal de YouTube de Isabel Lascurain, integrante de Pandora, Andrade habló sobre algunos aspectos de su vida personal: “He estado en tres clínicas de rehabilitación”, declaró Yolanda al asegurar que la tercera fue mientras conducía el programa de Netas Divinas (2006).

“Hay personas a las que les digo que yo era muy alcohólica, yo me tomaba dos litros diarios y lo combinaba también con cocaína”. La conductora aseguró que ella hacía uso de la farlopa “para seguir la fiesta” y hasta habló con el cantante José José sobre su adicción al alcohol.

La amistad con Julio César Chávez

Yolanda comentó que ella mantiene una amistad cercana con el boxeador mexicano Julio César Chávez y que ambos compartieron momentos difíciles durante el epítome de su juventud.

Después de que el pugilista terminaba una pelea, solían encerrarse “en el baño con una bolsa de coca”.

Yolanda Andrade y Julio César Chávez comparten una amistad de varios años. (Foto: Instagram / @yolandaamor)

La intérprete de Sentimientos Ajenos (1996) agregó que aún recuerda la vez que Julio César no quiso saludar a Madonna por salir “en fotos bitchi”; tampoco quería conocer a otros artistas como Robert De Niro, que habían ido a verlo pelear.

“Estaba Robert De Niro y todos lo querían saludar (Chávez dijo): ‘No, viene mi compadre el Coque’ (...) Nos encerrábamos en el baño y ahí durábamos mucho tiempo, nos amanecía y otra vez, con una grabadora y escuchábamos a Mijares, Uno entre mil, ¡cómo la ponía! Hasta que se nos rayaba el disco. Lloramos y hablábamos de lo mismo que hablan los borrachos: lo mismo. Era una tristeza que tal vez teníamos los dos, pero la única felicidad que había era que los dos nos estábamos juntos encerrados”.

Según la conductora mexicana, hoy en día continúa con su amistad con el boxeador e incluso reveló que en alguna ocasión visitó el centro de rehabilitación que tiene Julio César Chávez.

Hasta el día de hoy, Yolanda Andrade y Julio César Chávez se frecuentan. (Foto: Instagram / @yolandaamor)

Las adicciones de Julio César Chávez

Julio César Chávez es conocido como uno de los exponentes más importantes del boxeo mexicano; a lo largo de su trayectoria sufrió de una serie de problemas de adicción con narcóticos.

El ‘César del Boxeo‘ es reconocido por imponer su nombre en el mundo del deporte desde la década de los años 80. Su larga trayectoria propició que el deportista tuviera una temporada de adicciones que lo obligaron a entrar a rehabilitación.

En una entrevista con El Financiero en 2018, el boxeador habló sobre algunas de las razones por las cuales cayó en las drogas.

“Hubo un punto de mi carrera en que me sentía solo, justo cuando había conseguido todo. Días después de vencer a Héctor ‘El Macho’ Camacho, la probé (la cocaína) por primera vez. No me gustó al principio, pero poco a poco me enganché”.

De igual manera comentó que, después de su derrota en 1994, decidió entrar a un anexo en Guadalajara en donde vivió experiencias que lo encaminaron a cambiar ciertos hábitos de su vida personal.

Hoy en día Julio César continúa entrenando en el deporte y promoviendo aspectos del mundo del boxeo mexicano.