Alfredo Adame tiene miedo que sus agresores salgan de la cárcel: ‘Pueden aventarme un tiro’

Alfredo Adame acudió este viernes a la primera audiencia con sus agresores en el Reclusorio Sur, por lo que a su salida reveló que aceptó la protección que le ofrecieron las autoridades porque teme por su vida y su seguridad tras la golpiza después de un asesinato en las afueras de su casa.

“Sí estoy atemorizado porque son personas indeseables, están vinculados al narcomenudeo. Me siento intranquilo porque viven arribita de mi casa, porque los he visto pasar muchas veces enfrente y porque en cualquier momento pueden pasar y aventarme un tiro”, le dijo a los medios de comunicación.

Después de reiterar que todo se trató de un ajuste de cuentas incluso ha pensado en contratar a un escolta que lo cuide ya que asegura que la banda a la que pertenecen es muy peligrosa, por lo que busca que no salgan de la cárcel.

“Me ofrecieron la seguridad. Se va a tomar en cuenta el código águila de protección; el ministerio público lo va a tramitar para protegerme. El juez me preguntó y yo le dije: ‘sí’. Primero soy un hombre de 64 años, soy de la tercera edad; en segunda están muy cerca de mí, son tipos muy peligrosos toda esa banda y sí estoy muy temeroso. Vivo solo”, agregó.

Aunque aseguró que no puede dar detalles del proceso, el conductor apuntó a que se quedarán en prisión preventiva. “Según ellos yo me tiré al piso solo y me rompí el hocico solo. Entonces no puedo hacer declaraciones porque se quedan en prisión preventiva y hay que dar el seguimiento”.

Alfredo Adame perderá el 30 por ciento de su visión

Después de confirmar que tiene cuatro fracturas faciales –una cerca de la mandíbula que no lo deja masticar– que requerirán de cirugía, Adame adelantó que probablemente la fecha de la intervención sea entre tres y cuatro semanas.

“Son más o menos cinco meses de recuperación”, reveló quien hasta este momento no sabe si tiene desprendimiento de retina por la inflamación que tiene en el ojo, razón por la cual se realizará una ecografía.

Quien tiene una cita médica el próximo martes para evaluar el daño sabe que independientemente del resultado su visión no será la misma. “Lo que es garantizado es que sea como sea el 30 por ciento de la visión ya la perdí”.