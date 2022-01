Julio César Chávez reclama a su padre violencia familiar que sufrió de niño

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. volvió a dar de qué hablar luego de unas polémicas declaraciones en donde comparó su consumo de sustancias con las de su padre Julio César Chavez, la leyenda del deporte que consiguió el campeonato en las divisiones de peso superpluma, ligero y superligero.

Por medio de sus redes sociales, el joven de 35 años habló sobre la violencia en su entorno familiar. “Deportista y lo que quiera, pero, ¿cómo se portó con nosotros, con mi familia cuando estaba joven? Mal. Consumía más que yo, nos golpeó, le pegó a mi mamá. Ya lo perdonamos, pero ahora dice que yo estoy peor que él. Yo no soy un adicto porque no consumo nada, mi papá consumía más coca que yo”, dijo.

Aunque aseguró que en la actualidad la relación ha mejorado y que lo malo quedó en el pasado, también se quejó sobre las personas que aconsejan a su padre. “Estoy traumado y estoy muy mal porque estas personas abusan de mí, mueven mis cosas, hacen un desmadre conmigo y aparte dicen que estoy loco. He intentado hacer las paces con mi papá, le hago caso y todo. He intentado, pero él escucha a mucha gente que no lo quiere, aunque lo respetan porque lo quieren mucho o porque es un gran deportista”, agregó.

Por otra parte, señaló a sus dos hermanos y volvió a confrontar sus adicciones al consumo de alcohol de ellos, donde las críticas no son las mismas que las que él siente. “Mis hermanos tienen tomando todos los fines de semana desde hace cinco años y no los internan, Pero, ¿qué pasa? que ellos no generan nada, por eso no lo hacen”, apuntó.

Recientemente, el exboxeador y campeón mundial compartió una fotografía al lado de Saúl ‘El Canelo’ Álvarez, a quien le agradeció sus atenciones por recibirlo. “¡Un gusto saludando a mi querido amigo y campeón Saul Canelo!”, escribió junto a la instantánea.