El día que Faitelson le propuso a Julio César Chávez cruzar de ‘mojado’ a EU y pasó sin visa

Una leyenda del boxeo mexicano y del deporte mundial como Julio César Chávez tiene un gran número de anécdotas dentro y fuera del cuadrilátero y varias quizá desconocidas, como cuando cruzó hacia Estados Unidos sin visa para ver la pelea de su hijo mayor.

El periodista David Faitelson fue el encargado de contar en su canal de YouTube la peculiar historia de cómo le propuso al ‘Gran Campeón Mexicano’ cruzar de ‘mojado’ por el Río Bravo la frontera entre México y EU por la pelea de Julio César Chávez Jr. hace varios años.

‘Julito’ peleaba en Hidalgo, Texas, cerca de McAllen y de Reynosa, Tamaulipas. Faitelson no indicó el rival, solo que era el inicio de la carrera del ‘Júnior’, pero pudo tratarse de Travis Hartman, en abril del 2005.

¿Por qué JC Chávez no tenía visa?

Julio César Chávez era comentarista de Azteca América en esos años, por lo que David Faitelson le llamó por teléfono un miércoles para coordinar su viaje para la pelea del ‘Júnior’, que era al siguiente viernes. Sin embargo, ‘La Leyenda’ le comentó muy exaltado que había perdido su visa para ingresar a Estados Unidos.

“Pasaron dos o tres horas y le volví a marcar. Seguía vuelto loco que no encontraba su visa. Le dije ‘déjame marcar al consulado, la embajada, con relaciones públicas a ver si podemos hacer algo’, pero no se podía hacer nada con tan poco tiempo”, relató Faitelson. “Le dije: ‘Julio, esta vez no vayas a la pelea de tu hijo, la ves en tu casa por televisión’. En eso quedamos”.

Faitelson y el comentarista Carlos Aguilar, conocido como ‘El Zar del boxeo’, estaban en el aeropuerto para tomar su vuelo el viernes por la mañana cuando llegó JC Chávez. “Era el Chávez de los excesos, que tomaba a cualquier hora del día”, describió el periodista. Cuando Faitelson le preguntó si encontró su visa, el exboxeador le respondió que no; al ser cuestionado sobre cómo ingresaría a Estados Unidos, contestó “Ya veremos” y tomó el avión junto a ellos.

Así ingresó JC Chávez a Estados Unidos sin visa

Los comentaristas fueron recibidos en Reynosa, Tamaulipas por el corresponsal de Azteca América; cuando Faitelson consultó con él cómo conseguir que Julio César Chávez ingresara a territorio estadounidense, su colega le propuso que el ‘Gran Campeón’ lo hiciera nadando por el Río Bravo.

A Faitelson le pareció irrisoria la propuesta, pero después se le ocurrió que podría ser una gran crónica la historia de JC Chávez cruzando de ‘mojado’ para ver a su hijo pelear y se lo propuso. “No me metió un trancazo porque Dios es grande, pero estuvo a punto de partirme la toda la ‘maceta’”, confesó el periodista.

Faitelson, Chávez, el ‘Zar’ Aguilar y el corresponsal de Azteca América, además del promotor Fernando Beltrán y el exboxeador Humberto ‘Chiquita’ González, tomaron una camioneta hacia la frontera. Cuando se presentaron ante las autoridades migratorias, Faitelson presentó los pasaportes y visas de todos y dejó hasta el final el pasaporte de Chávez.

“[El hombre de migración] Fue viendo pasaporte por pasaporte, cotejando la visa y diciendo nuestro nombre. Cuando abre el de Chávez, le digo para distraerlo: ‘¡Señor, es Julio César Chávez, eh!’ No mostró mucha efusividad y dije ‘Ya valió gorro’. En eso abre el pasaporte de Julio, lo cierra, nos entrega los documentos y dice ‘Pasen’”.

David Faitelson relata que Julio César Chávez se puso muy feliz porque pasó a Estados Unidos sin visa y podría ver a su hijo pelear. Asegura que ese día nació la frase “La magia del campeón” porque el exboxeador decía que todo lo resolvía con su magia.