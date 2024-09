Julio César Chávez habla de la preocupación que ha sentido por su hijo: ‘Pensé que se me iba a morir’

La presentación de la serie de televisión de Julio César Chávez lo llevó a recordar algunos aspectos de su vida y el boxeador mexicano recordó problemas del pasado con su hijo e inclusive pensó que se iba a morir.

El también comentarista deportivo reveló detalles acerca de este nuevo proyecto y casualmente coincidió con la detención del Jr. en Estados Unidos por portar un arma fantasma, de acuerdo con Fox Sports, este tipo de pistolas no tienen registro de compra ni de orígenes.

Julio César Chávez Jr. fue arrestado en EU por portación de armas. (Foto: Instagram @JCChavezJr) (IG @JCChavezJr)

¿Qué dijo Julio César Chávez de su hijo?

El mexicano, quien en múltiples ocasiones retó a Floyd Mayweather a subir al ring, dio una conferencia de prensa acerca de ‘Los Chávez’, el nuevo proyecto donde está involucrado.

“El reality nos agarró en el momento más difícil que estábamos pasando en la familia, porque había tenido muchos problemas (...) fue algo muy estresante. No me hablaba Nicole, no me hablaba Christian ni Omar y me decían, casi llorando ‘apá, ve por él, se va a morir’. Me agarró en un momento muy delicado”, declaró ante los medios, palabras recuperadas por Fox Sports.

“Yo no quería que se ventilara más todo lo que estaba sucediendo, porque tenía un desmadre que no podíamos parar. Estábamos muy preocupados por su salud, sentí que se me iba a morir en cualquier momento. Yo esperaba el momento, la llamada y me dijeran ‘Julio ya se murió”, agregó el boxeador mexicano.

El histórico del boxeo mexicano habló de su hijo. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

La leyenda del deporte de nuestro país agradeció a este reality show porque le permitió volver a unir a su familia.

“Pero gracias a este reality pude juntar a todos mis hijos, parece que se juntaron los astros”, precisó en el mismo encuentro con la prensa.

“Fui a Los Ángeles, lo miré como loquito, no me reconoció, movía la cabeza para todos lados y se me salieron las lágrimas. Dije, ‘cómo es posible, dios mío, que no pueda ayudar a mis hijos’. Fue muy doloroso, platiqué con mi mujer, me senté y dije ‘vamos a hacerla’, que sea lo que Dios quiera”, finalizó César Chávez acerca del programa de televisión.

¿Cuándo y dónde ver la serie de Julio César Chávez y su familia?

La serie de televisión de Julio César Chávez y su familia estará disponible en la plataforma de streaming Disney Plus.

La fecha de estreno de este proyecto de entretenimiento deportivo está programado para el próximo miércoles 11 de septiembre, se desconoce si tendrá una segunda temporada o la cantidad de capítulos lanzados en esta fecha.