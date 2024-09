George R.R. Martin critica la segunda temporada de ‘La Casa del Dragón’: ‘El presupuesto era un problema’

¿'Crees que el reino alguna vez me aceptará como la reina’... de las series de televisión? Parece que no porque las criticas en contra de la segunda temporada de La Casa del Dragón continúan y ahora provienen del creador de este universo literario, se trata de George R.R. Martin.

Lo prometido es deuda y el escritor de Game or Thrones compartió una entrada en su blog donde precisó lo que él consideraba equivocado en esta entrega de la historia de Rhaenyra Targaryen, aunque lo borró después, el texto se difundió en redes sociales y fue tomado por diferentes medios de comunicación.

¿Qué dijo George R.R. Martin de ‘La Casa del Dragón’?

La Danza de dragones es un suceso contado en los libros de George R.R. Martin que los fans esperaban ver adaptado a pantalla chica.

Pero diferentes cambios no le gustaron a los fans y al autor de la novela de ‘Fuego y sangre’ quien no auguró un buen futuro para la serie de televisión.

En este punto se alerta al lector por la mención de posibles spoilers, especialmente para aquellos quienes no leyeron el texto de Martin.

Una de las principales quejas del creador de Juego de Tronos surgió a raíz de la escena donde los mercenarios Sangre y queso decapitan al hijo de Aegon Targaryen.

“Cuando Ryan Condal me dijo por primera vez lo que pensaba hacer, hace mucho tiempo, hace dos años me opuse a ello, por todas estas razones (...) sin embargo, no discutí mucho ni con mucho ardor. El cambio debilitó la secuencia, me pareció, pero solo un poco. Y ellos tenían lo que parecían ser razones prácticas para ello”, redactó acerca del primer episodio de La Casa del Dragón 2.

Los motivos, según George, era para no incluir a un menor de edad en el casting porque podría ralentizar la producción y la grabación, sin embargo, señaló el presupuesto para la serie de HBO y la ausencia del tercer hijo del rey Aegon.

“El presupuesto ya era un problema (...) tenía sentido ahorrar dinero donde pudiéramos. Además, Ryan me aseguró que no íbamos a perder al príncipe Maelor, simplemente lo pospondríamos. La reina Helaena todavía podría dar a luz a él en la tercera temporada (...) retiré mis objeciones y acepté el cambio”, escribió el autor de la saga Canción de hielo y fuego.

“Los espectadores que nunca hubieran leído Fuego y sangre seguirían encontrando las escenas desgarradoras. Después de todo, Maelor en realidad no hizo nada en la escena. ¿Cómo podría hacerlo? Solo tenía dos años”, detalló.

La Casa del Dragón confirma tercera temporada

Antes del estreno de la segunda temporada de La Casa del Dragón, ya se había confirmado la parte tres, pero por el momento solo se sabe que se filmará en 2025 y se espera su estreno en 2026 debido a que este es el lapso de tiempo entre la parte uno y dos.

Sin embargo, George R.R. Martin no tiene una buena opinión al respecto y dijo lo siguiente sobre los nuevos capítulos.

“Y vendrán mariposas más grandes y tóxicas, si La Casa del Dragón sigue adelante con algunos de los cambios que se están contemplando para las temporadas 3 y 4″.

