‘La Casa del Dragón 2′: ¿Quién es Daeron Targaryen, el otro hijo de Alicent y Viserys?

Daeron Targaryen pertenece a la familia real, pero aún no aparece en 'La Casa del Dragón'. (shutterstock, instagram: @houseofthedragonhbo)

¿Otro Targaryen? Cuando parecía que no habría más personajes de pelo plateado en La Casa del Dragón, Otto Hightower confirmó que en la serie sí existe Daeron Targaryen, hermano del rey Aegon y el tercer hijo de Alicent y Viserys I.

Por el momento no apareció en la pantalla, pero quien fuera ‘Mano del Rey’ menciona su nombre en una de las escenas del segundo capítulo de House of the Dragon (temporada 2)

Daeron Targaryen: ¿Quiénes son los hijos de Alicent y Viserys?

El hijo menor del matrimonio entre Viserys y Alicent aún no desempeña un papel en la producción de HBO Max, pero es un hecho su existencia.

Al no acontecer los eventos en los que participa Daeron, en su historia aparecen spoilers de lo que podría suceder en La Casa del Dragón, así es esto es una alerta al lector.

Alicent Hightower y el rey Viserys tuvieron tres hijos: Aegon, Aemond y Daeron. (Foto: IMDb)

Daeron Targaryen es el menor de cuatro hermanos: Aegon, Aemond, Helaena. De acuerdo con el libro Fuego y sangre de George R.R. Martin, “vivió a la sombra de los demás” y fue obligado a crecer con Jacaerys Velaryon, hijo de la princesa Rhaenyra (interpretada por Emma D’Arcy), pero no generó ninguna relación positiva entre ellos.

Cuando cumplió 12 años, el joven fue enviado con la familia Hightower para servir como escudero. Según la obra literaria, era el descendiente más querido de la reina Alicent.

Daeron Targaryen es medio hermano de Rhaenyra. (Foto: IMDb).

¿Cuál es el papel de Daeron Targaryen en ‘La danza de dragones’?

Cuando inició la guerra civil de la familia Targaryen, conocida como ‘La danza de dragones’, Daeron tenía 15 años.

Al principio él se mantuvo alejado del conflicto hasta el ataque de los ‘Negros’ a Ladera, donde a lomos de su dragona Tessarion (apodada ‘La reina azul’) rompió el asedio y derrotó al enemigo, haciéndolos huir del campo de batalla.

Después lo nombraron caballero por la victoria, él solo respondió: “Muy amables, mis señores, pero la victoria pertenece a Tessarion”, según lo escrito en el libro de George R.R. Martin.

Daeron tiene un dragón apodado 'La Reina azul'. (Foto: IMDB) (Ricardo Díaz)

Al finalizar el combate, Daeron se dedicó a patrullar y a informar los movimientos de Daemon Targaryen (interpretado en la serie por Matt Smith) y de la reina Rhaenyra, especialmente por el desconocimiento del paradero de su hermano Aegon tras ser expulsado de ‘La Fortaleza Roja’. En este momento, el hijo de Alicent se ganó el título de ‘El Osado’.

Tras desatarse la revuelta en ‘Desembarco del Rey’, no aparecía el heredero de Viserys y con Aemond muerto, el ejército de los ‘Verdes’ pedía la coronación del joven.

Aemond muere en ´La danza de dragones'. (Foto: IMDb).

De acuerdo con las líneas que aparecen en el libro Fuego y sangre, fue un ejército comandado por un Velaryon quien emboscó a las huestes del príncipe.

Según lo que aparece en el texto publicado en 2018, el hijo menor de Alicent estaba dormido cuando se produjo el ataque, pero acerca de su muerte hay dos versiones: una dice que un soldado lo hirió con una espada; otra que fue por los estragos del dragón del descendiente de ‘la serpiente marina’, el cual se desplomó el pabellón donde estaba Daeron y murió.

‘La reina Azul’, su dragona, pereció ante Verminthor, en la última batalla de ‘La danza de dragones’.

¿Quiénes son los hijos de Viserys y Alicent en ‘La Casa del Dragón’?

Por el momento se desconoce el nombre de la persona que dará vida a Daeron Targaryen, pero el resto de los hijos de Vissery y Alicent son interpretados por los siguientes actores.