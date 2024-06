Como en la película: Gena Rowlands, actriz de ‘Diario de una pasión’, tiene Alzheimer

La actriz Gena Rowlands, cuya carrera en la industria del entretenimiento abarca más de seis décadas en películas y series, padece de Alzheimer, anunció este martes su hijo, el director Nick Cassavetes, en una entrevista con Entertainment Weekly.

”Durante los últimos cinco años, ella ha tenido Alzheimer”, dijo Cassavetes, quien hizo un repaso de cómo trabajaron juntos en el rodaje de The Notebook, película en la que su madre interpretaba precisamente a una mujer con Alzheimer y de la que se cumplen dos décadas de su estreno en la gran pantalla.

La famosa, de 93 años, interpretó en aquella película a Allie, la versión más adulta del mismo personaje interpretado por Rachel McAdams. Rowlands “está en plena demencia, es una locura (...), ahora depende de nosotros”, precisó su hijo.

Gena Rowlands tiene una carrera de más de seis décadas en la actuación. (Foto: EFE)

La abuela de Cassavetes, la actriz Gena Rowlands, también padeció la enfermedad que se llega a confundir con la demencia (diagnóstico de Bruce Willis), y su lucha inspiró a Gena para interpretar a Allie en The Notebook, basada en la novela de Nicholas Sparks.

Su último papel en una película lo interpretó en Six Dance Lessons in Six Weeks, en el 2014, coprotagonizada por Cheyenne Jackson.

¿En qué películas participó Gena Rowlands?

De acuerdo con información de IMDB, Rowlands debutó en la serie de televisión Top Secret en 1955.

Según el mismo portal, entre las películas y producciones televisivas donde participó la actriz estadounidense, destacan.

Los valientes andan solos

77 Sunset Strip

Breaking Point

AA Question of lobe

Gloria

La fuerza del amor

The color of lobe

Diario de una pasión

París, te amo

What if god were the sun

Persépolis

NCIS: Criminología naval

Partes por billón

Six dance lessons in six weeks

Gena Rowlands tiene 94 años. (Foto: IMDB) (Ricardo Díaz)

Conocida por sus colaboraciones con su difunto esposo, el actor y director John Cassavetes, en 10 películas, la famosa estadounidense ha sido galardonada en sus más de seis décadas de carrera con cuatro premios Emmy y dos Globos de Oro.

¿Qué es el Alzheimer?

El Alzheimer es una enfermedad cerebral degenerativa que ocasiona la disminución del tamaño del cerebro y produce la muerte neuronal, de acuerdo con el portal Mayo Clinic.

De acuerdo con la misma publicación, los síntomas son.

Pérdida de la memoria, especialmente los recuerdos de eventos recientes.

Repetición de preguntas o afirmaciones.

Extravío de cosas.

Perderse en lugares que antes reconocían.

Gena Rowlands padece Alzheimer. (Foto: EFE) (Colombia/EFE)