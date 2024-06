¿Qué le pasó a Laura G, exconductora de ‘Venga la Alegría’ que fue operada de emergencia?

Laura G, exconductora de Venga la Alegría, fue operada de emergencia el pasado viernes 21 de junio tras acudir a una cita ‘de rutina’ con su ginecólogo, pues sospechaba que estaba embarazada de su tercer hijo; sin embargo, el diagnóstico fue diferente y muy alarmante.

“Bien dicen que si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes”, dijo Laura G en una historia de Instagram en la que ya se le ve en la comodidad de su casa. En dicho mensaje, la conductora también aseguró que está muy consentida y acatando todas las indicaciones médicas para su pronta recuperación.

Si bien, aseguró que los detalles de su operación de emergencia los dará a conocer el día de mañana lunes; la conductora de televisión mantuvo informados a sus seguidores desde el viernes, cuando su médico le dijo que tenía un quiste ovárico en crecimiento, el cual tenía que ser extirpado.

Laura G, exconductora de Venga la Alegría, fue operada de emergencia. (Foto: Instagram Laura G).

¿Qué tiene la conductora Laura G?

De acuerdo con sus historias de Instagram, Laura G visitó a su ginecólogo y ya no abandonó las instalaciones médicas hasta el sábado 22 de junio con un alta firmada tras la cirugía que la salvó de una complicación mayor, pues el quiste estaba a punto de reventarse.

“Cuando fui al ginecólogo, no era un bebé, sino un quiste gigante que había crecido mucho (...) me dijeron que no podía salir”, relató.

La conductora de 38 años detalló que, en realidad, se trataba de dos quistes que ya le fueron retirados con éxito. “Me operaron ayer por la mañana de un quiste que resultaron ser dos. Uno estaba a punto de reventar”, informó en redes sociales.

Aunque el riesgo mayor ya pasó, Laura G aprovechó para invitar a todas sus seguidoras a realizarse chequeos ginecológicos periódicos para así evitar este tipo de emergencias.

Laura G fue operada a causa de dos quistes ováricos. (Foto: Instagram Laura G).

¿Cuál es el estado de salud de Laura G?

Laura G está en recuperación, así lo confirmó en sus más recientes historias de Instagram: “Aquí en reposo, como me indicaron, viendo películas”, agregó un agradecimiento especial a todos sus seres queridos que le enviaron mensajes de apoyo y regalos.

La exconductora de Sabadazo recalcó que ya se encuentra en compañía de su esposo Naza, quien no había podido llegar al hospital debido a que se encontraba en Cancún, donde prevalecía el mal clima para vuelos comerciales.

¿Quién es Laura G?

Laura G es una presentadora de televisión que ha trabajado en producciones de revista como ‘Venga la Alegría’ o ‘Sabadazo’. Es originaria de Monterrey, Nuevo León y su verdadero nombre es María Sonia Laura González Martínez.

Su trabajo también incluye un currículum como reportera de espectáculos en Primero Noticias, de Televisa. Aunque, también ha trabajado en Tv Azteca.

Está casada desde 2016 con el productor Nazareno Pérez Brancatto, con quien tiene dos hijos: Lucio y Lisa.