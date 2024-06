Eliminado 13 de ‘MasterChef Celebrity’ 2024: Laura Bozzo abandona el reality, los acusa de ‘hipócritas’

‘MasterChef 2024′ se despidió de su participante número 13 de la ‘cocina más famosa de México’. Semana a semana aumenta la exigencia por parte de los jueces, donde un pequeño error podría costar la participación. El episodio 13 sorprendió a todos con una renuncia voluntaria.

La eliminada del episodio anterior fue la brasileña Natalia Subtil del pequeño grupo de ‘Los Hielitos’, mismo que conforman Ferka, Jawy, Ernesto Cázares y en su momento Paco de Miguel.

¿Quién fue el décimo tercero eliminado de ‘MasterChef Celebrity’ 2024?

A pesar de que el reto de eliminación comenzó con normalidad, un participante sorprendió a todos cuando decidió renunciar de forma voluntaria.

El reto de eliminación de este episodio se dividió en partes y en cada platillo tuvieron una calificación. El reto consistía en que el eliminado con menor puntaje se iría del programa, pero los planes cambiaron.

Los sentenciados al reto de eliminación fueron:

Harold Azuara

Laura Bozzo

Ferka

Rossana

Ernesto Cázares

Primer platillo

El primer platillo tuvo la indicación de prepararse en una freidora de aire y con una proteína: pollo y/o pescado, donde Laura tuvo el menor puntaje con 4 puntos y la más alta fue Rossana con un puntaje de 10. Después de la primera prueba, Laura Bozzo decidió irse de la competencia.

“Tengo un dolor muy fuerte en la muñeca y estoy bajo un estrés impresionante, por lo que decido irme”, después de sus declaraciones, Laura se despidió de los jueces y de sus compañeros, no sin antes decir que todos en la competencia eran hipócritas.

Quedan 7 participantes en la temporada de MasterChef Celebrity. (Foto: Instagram / @masterchefmx).

¿Por qué se fue Laura Bozzo de MasterChef Celebrity 2024?

A pocos programas de llegar a la final, Laura Bozzo renunció, después de un fuerte dolor que tenía en la mano derecha por una quemadura en el primer reto del programa.

“Ya no puedo tolerar esta situación; de energía negativa. He decidido darle las gracias a mis chefs. Mi función aquí terminó, no se puede ser tan hipócrita”, declaró Bozzo.

Laura Bozzo decidió salir del programa después de un fuerte dolro en la muñeca. (Foto: Facebook masterchefmexico)

¿Quiénes han salido de ‘Masterchef Celebrity’ 2024?

Zahie Téllez, Poncho Cadena y el Chef Adrián Herrera, son los jueces que han decidido quienes quedan fuera de la cocina más famosa de México.

Todos ellos se han despedido del premio de MasterChef:

Mario Sandoval (cantante)

Agustín Arana (actor)

Camila Fernández (cantante)

Fran Hevia (comediante)

M’balia Marichal (cantante)

Sandra Itzel (actriz)

Itatí Cantoral (actriz)

Rafa Balderrama ( comediante)

Raúl Sandoval (cantante y actor)

Paco de Miguel (influencer)

Natalia Subtil (modelo)

Laura Bozzo (conductora)

¿Quiénes quedan en esta temporada de ‘MasterChef Celebrity’?

Jawy ha sido uno de los diez finalistas que llegaron al top de lo mejor de la temporada y que han logrado avanzar sin enfrentar retos de eliminación de forma constante.

Uno de los famosos que busca por conseguir el maletín con el premio millonario y el reconocimiento de ser un gran cocinero.

Por ahora quedan las siguientes celebridades:

Rossana Nájera (actriz)

Rey Grupero (influencer)

Ernesto Cázares (influencer)

Ferka (actriz)

Harold Azuara (actor)

Jawy Méndez (influencer)

Litzy (actriz)

Masterchef Mex tiene un nuevo, eliminado y quedan solo seis participantes. (Foto: Facebook)

¿Dónde ver ‘MasterChef Celebrity’ 2024?

La temporada actual se transmite cada domingo a las 20:00 horas del centro de México por la señal de televisión abierta y también a través de streaming.

Azteca UNO : en televisión, sitio web o en la app.

: en televisión, sitio web o en la app. Las repeticiones del reality salen en los canales -1 y -2 horas de Azteca Uno .

. Los capítulos completos están disponibles en la plataforma de streaming Max y también en YouTube.