‘Game of Thrones’: ¿qué sigue y cuándo estrenan las próximas series?

Game of Thrones Se espera que el estreno de la segunda temporada de 'House of the Dragon' llegue este verano, como preámbulo del spin-off de House of Thrones. (Foto: Instagram / @gameofthrones)

Game of Thrones se convirtió en una de las series más exitosas de la historia, logró cautivar a la audiencia durante ocho temporadas y sigue generando interés en futuras producciones, como sucedió con House of the Dragon.

Así como adelantó cuándo será el lanzamiento de la serie de Harry Potter, David Zaslav, director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, habló sobre esta saga televisiva.

El ejecutivo de Warner Bros. Discovery reveló que George R.R. está trabajando en la próxima producción de Game of Thrones. (Foto: Twitter @GRRMspeaking)

La serie original está basada en A Song of Ice and Fire, parte de la obra escrita por el estadounidense George R.R., y se estrenó en televisión a través de HBO en 2011. Lejos de perder su atractivo con la audiencia, la expectativa por ver cómo desarrollan las historias de los personajes icónicos de la serie crece.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de House of the Dragon?

Tras el éxito de Game of Thrones, la primera apuesta de la producción fue viajar 200 años atrás en la historia para contar explorar a la familia Targaryen. House of the Dragon se estrenó en agosto del 2022 y fue tan exitosa que el primer episodio cautivó a 9.9 millones de espectadores tan solo en Estados Unidos, de acuerdo con datos de Warner Bros. Discovery.

La serie de ‘House of The Dragon‘ ha sido uno de los mejores estrenos de las plataformas de HBO. (Foto: Instagram / @houseofthedragonhbo)

La compañía ha invertido como nunca en una serie de televisión, al punto que, según Variety, cada uno de los diez episodios de House of the Dragon costó alrededor de 20 millones de dólares. Una cantidad que superó por mucho lo que hicieron con GOT.

En declaraciones para medios, el director ejecutivo de HBO y Max, Casey Bloys, dijo que la segunda temporada de House of Dragon estrenará en el verano de este año.

¿Qué sigue después de House of the Dragon?

No es la única gran apuesta. Esta semana, David Zaslav contó que el escritor y productor ejecutivo George R.R. “está en la preproducción de un nuevo spin-off, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, que se estrenará a finales de 2025 en Max”.

¿De qué se va a tratar A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight?

La serie, que todavía no inicia producción, estará basada en Tales of Dunk and Egg, serie de novelas cortas del mismo autor.

La historia parte casi un siglo antes de la llegada del rey Robert Baratheon al Trono de Hierro y narra las aventuras de Dunk y su escudero Egg mientras avanzan en Poniente.

Por lo que se sabe hasta el momento, la casa productora se encargará de mantener ocupados a los fanáticos haciendo lanzamientos relacionados con Game of Thrones cada año.