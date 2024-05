Adiós a un Lannister: Muere Ian Gelder, actor de ‘Game of Thrones’, a los 74 años

El actor Ian Gelder, quien formó parte del elenco de Game of Thrones (2011) como el personaje de Kevan Lannister, murió a los 74 años.

Por medio de un comunicado publicado en Instagram, Ben Daniels, esposo de Ian Gelder, compartió la noticia de la muerte del actor de Game of Thrones.

“Con enorme tristeza y con el corazón roto en mil pedazos, dejo esta publicación para anunciar el fallecimiento de mi querido esposo y compañero de vida Ian Gelder”, escribió Daniels en su cuenta de Instagram.

En la sección de comentarios de la publicación, algunas celebridades como Matt Lanter, Amanda Holden y Owain Arthur, lamentaron el suceso.

¿De qué murió Ian Gelder, actor de ‘Game of Thrones’?

Además de revelar la muerte de Ian Gelder, Daniels mencionó que su esposo estaba batallando contra cáncer en las vías biliares que se le diagnosticó a principios de 2024.

“A Ian le diagnosticaron cáncer de vías biliares en diciembre... Dejé de trabajar para cuidar de él, pero ninguno de los dos teníamos ni idea de que iba a ser tan rápido”.

De acuerdo con el sitio de National Cancer Institute, el cáncer en las vías biliares, también conocido como colangiocarcinoma, es un problema de salud ocasionado por la presencia de tumores en los ductos que conectan al hígado, la vesícula biliar y el intestino delgado.

Algunos de los síntomas principales son: ictericia (coloración amarilla de la piel) dolor en el abdomen, fiebre, picor en la piel, náuseas y vómito.

El tratamiento de esta enfermedad puede variar, en algunos casos se hacen cirugías para retirar las células malignas del cuerpo.

“Afrontó su terrible enfermedad con tanta valentía, sin autocompasión. Jamás. Era extraordinario y le echaremos mucho de menos”, puntualizó Ben Daniels en el mensaje en el que se despidió de su esposo.

¿Quién era Ian Gelder, actor de ‘Game of Thrones’ que murió a los 74 años?

Según el sitio especializado de IMDb, Gelder fue un intérprete originario de Reino Unido que nació en 1949 y desde una edad temprana se interesó por la industria del entretenimiento.

Ian Gelder debutó en la televisión con pequeñas participaciones en series como: New Scotland Yard (1972), Murder Must be Advertise (1973), State of Emergency (1975). Sin embargo, no fue hasta 1987 que apareció por primera vez en la pantalla grande con La pequeña Dorrit (1987) que estuvo nominada al premio Oscar.

En 2011, Gelder saltó a la fama con su actuación como Kevan Lannister, la ‘mano del rey’, en 12 capítulos de Game of Thrones. Compartió la pantalla con celebridades como Lena Headey, Peter Dinklage, Jack Gleeson y la fallecida Diana Rigg.

Tras su participación en Game of Thrones, Ian Gelder continúo trabajando en televisión con otros proyectos como The Monkey’s Paw (2022) Golpe al revés (2023), Padre Brown (2024), entre otros.

De acuerdo con People, antes de fallecer, Ian Gelder grabó escenas para una serie llamada Interview With the Vampire que se estrenará el 12 de mayo. Además, tenía planes de formar parte de la segunda temporada de Lord of The Rings: Rings of Power.