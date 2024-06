Eliminado 12 de ‘MasterChef Celebrity’ 2024: ¿Quién fue el famoso que salió HOY?

Los tres jueces de MasterChef Celebrity decidieron el destino de otro personaje en la que llaman ‘la cocina más famosa de México’. Semana a semana, la exigencia aumenta y los platos sencillos o con errores, por mínimo que sean, significan riesgo de eliminación.

El comediante Paco de Miguel comprobó esa rudeza en la emisión anterior, cuando el chef Poncho Cadena le dijo: “Contigo nos llevamos una sorpresa, pero negativa...” y anunció su despedida de la competencia luego de presentar su platillo llamado “camarones invento”, una oportunidad fallida de sorprender a los especialistas.

¿Quién fue el décimo segundo eliminado de ‘MasterChef Celebrity’ 2024?

La competencia cada vez está más cerrada y ni la simpatía de los participantes logra que los chefs cedan para nuevas oportunidades ante los errores.

Los sentenciados al reto de eliminación fueron

Harold Azuara

Natalia Subtil

Ernesto Cázares

Rossana Nájera

‘Rey Grupero’

En esta instancia los cocineros trabajaron con costillas de cerdo y la brasileña Natalia Subtil quedó fuera con un platillo que no convenció a los chefs porque no le puso salsa. “Estoy orgullosa de mí, no sabía que podía llegar tan lejos. Llevo todos los recuerdos de lo que aprendí en la cocina (...) Fui muy feliz aquí”, dijo la modelo en su despedida.

La modelo e influencer Natalia Subtil no convenció a los jueces con su platillo de costillas de cerdo. (Foto: Instagram / @masterchefmx).

¿Quiénes han salido de ‘MasterChef Celebrity’ 2024?

Cantantes, comediantes y actores probaron su sazón en la cocina y no consiguieron impresionar a los jueces: Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera.

Todos ellos han dicho adiós al premio de MasterChef:

Mario Sandoval (cantante)

Agustín Arana (actor)

Camila Fernández (cantante)

Fran Hevia (comediante)

M’balia Marichal (cantante)

Sandra Itzel (actriz)

Itatí Cantoral (actriz)

Rafa Balderrama ( comediante)

Raúl Sandoval (cantante y actor)

Paco de Miguel (influencer)

Natalia Subtil (modelo)

¿Quiénes quedan en esta temporada de MasterChef Celebrity?

Paco de Miguel fue parte de un selecto grupo de diez celebridades que entraron al top de lo mejor de la temporada, los que siguen en competencia se aferran a llegar a la semana final para competir por el maletín millonario y el reconocimiento de gran cocinero.

Por ahora quedan los siguientes personajes:

Rossana Nájera (actriz)

Rey Grupero (influencer)

Ernesto Cázares (influencer)

Ferka (actriz)

Harold Azuara (actor)

Jawy Méndez (influencer)

Laura Bozzo (conductora)

Litzy (actriz)

¿Dónde ver ‘MasterChef Celebrity 2024?

Esta temporada se transmite todos los domingos, a las 20:00 horas del centro de México, por televisión abierta y también en streaming.