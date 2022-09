Lucciana Ordaz, hermana de ‘Rey Grupero’, denuncia a familiares por abuso sexual y acoso

La influencer Lucciana Ordaz Balderas, hermana del también creador de contenido Luis Alberto Ordaz Balderas, mejor conocido como ‘Rey Grupero’, denunció en redes sociales que había sido víctima de abuso sexual, acoso y amenazas por parte de su tío y su primo.

De acuerdo con la hermana de ‘Rey Grupero’, a pesar de que ya existe un proceso legal en contra de sus agresores, las autoridades no han actuado; su caso se encuentra sin respuesta, mientras su tío y su primo están libres.

Hermana de ‘Rey Grupero’ denuncia abuso en su contra

“Lo siento ya estoy muy cansada, no puedo más, llevo más de 6 meses tratando de qué las autoridades me hagan caso por favor comparte para que se resuelva y estos tipos paguen. Etiqueten a quien me pueda apoyar por favor!”, escribió la joven en Twitter.

A través de un video de casi dos minutos, Lucciana comparte a sus miles de seguidores que actualmente está enfrentando un caso de abuso sexual, amenazas y acoso, los cuales sufrió por parte de Juan Javier Cruz Coello, su tío, y Juan Javier Cruz Balderas, hijo de su abusador, mismo que la ha acosado e intimidado en los últimos meses.

“Todo comenzó cuando mi hermano se enteró y los enfrentó. Desde que los denuncié llevo más de seis meses soportando acoso y burlas de estos sujetos”, comienza el video de Lucciana, quien posteriormente comparte algunas medidas de seguridad a las que ha tenido que recurrir ya que el acoso que recibe es constante.

“He asegurado mis puertas con infinidad de chapas de seguridad por miedo a que un día entren. Llené todo mi edificio de cámaras de seguridad y hace poco él -su primo- vino a cortar las cámaras”, dijo la joven en su video.

Lo siento ya estoy muy cansada, no puedo más, llevo más de 6 meses tratando de qué las autoridades me hagan caso por favor comparte para que se resuelva y estos tipos paguen. Etiqueten a quien me pueda apoyar por favor! 🙏🏽💜 pic.twitter.com/Rq6FjcUs2p — Luccianah✨ (@Luccianah) September 1, 2022

También menciona que sus agresores envían a diversas personas a revisar las cámaras de seguridad y se les quedan viendo por mucho tiempo, además de que mete gente a su departamento para que la intimiden, por lo que no puede salir de su casa.

“Imagínate que cualquier persona tiene acceso a mi hogar y que en cualquier momento me pueden hacer daño. Siempre hay gente afuera y adentro para vigilarme”, reveló Lucciana.

Las autoridades no han actuado en el caso

“Acudí a la policía decenas de veces”, explicó la hermana de ‘Rey Grupero’, quien además aseguró que ha acudido en más de una ocasión al Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales; incluso mostró su carnet.

“Me tienen amenazada de muerte y tengo más de seis meses pidiéndole ayuda a las autoridades y no han hecho nada. Mi carpeta de investigación desde hace meses ya está lista. No he faltado a ningún solo examen psicológico. Ya están las pruebas, ya están las fotos, ya están las actas”, declaró la influencer, quien se dedica a hacer contenido de estilo de vida.

“Cuando una mujer muere se hace todo un escándalo, pero cuando una persona está viva y está pidiendo ayuda ustedes nunca hacen nada. Vivo con miedo”, sentenció.

Después de su publicación se hiciera viral, la Fiscalía de la Ciudad de México escribió un comentario donde señalan que están interesados en brindarle apoyo. De igual forma, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México le escribió para ofrecerle orientación.