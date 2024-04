‘La Leche’: Restaurante de Poncho Cadena, de MasterChef, donde secuestraron a los hijos del ‘Chapo’

El chef Poncho Cadena no es de ‘la vieja guardia’ de jurados de MasterChef, como la chef Betty, pero en menos de un año se ha ganado el aprecio del público por su personalidad en el reality de cocina que cada semana pone a sufrir a las celebridades en el camino al millonario premio.

Alfonso Cadena Rubio es originario de Sonora y lleva en la sangre la pasión por esa profesión. Su madre le enseñó a cocinar y su padre, Ignacio Cadena, era un reconocido chef y empresario en Jalisco, pero la herencia viene de generaciones atrás. Es por eso que, al ser cuestionado sobre sus momentos favoritos en la cocina, habla de su familia.

El chef Poncho cadena es uno de los tres jueces de 'MasterChef Celebrity' en esta temporada. (Foto: Instagram / @masterchefmx)

Pero el chef Cadena no solo prueba y critica platillos los domingos, tiene varios restaurantes, entre ellos uno que se llama ‘La Leche’, ubicado en Puerto Vallarta, Jalisco.

Se trata de un proyecto que emprendió junto a su familia. Además de ser famoso por la calidad de los platillos y la decoración minimalista que hace honor al nombre, fue noticia por un hecho delictivo.

¿Qué pasó en el restaurante ‘La Leche’ en 2016?

En agosto de 2016, un grupo armado ingresó al restaurante propiedad del chef Cadena y, en medio de una celebración de cumpleaños, secuestró a seis personas, entre ellos Jesús Alfredo Guzmán Salazar e Iván Archivaldo Guzmán, hijos del ‘Chapo’ Guzmán.

Los dos descendientes del exlíder del Cártel de Sinaloa fueron liberados y en una entrevista para el medio belga Knack, Iván Archivaldo no abundó en detalles, pero dijo: “Afortunadamente las personas que me secuestraron me perdonaron la vida”.

Aunque ‘La leche’ permaneció cerrado algunos días y la gente comenzó a ubicarlo con temor como el lugar del secuestro de ‘los Chapitos’, volvió a abrir sus puertas y ha logrado mantenerse en el gusto de los jaliscienses.

La Leche es un restaurante donde todo es blanco. (Foto: Facebook / @lalecherestaurant).

¿Qué tipo de comida sirven en ‘La Leche’?

Si la decoración del lugar con todo el mobiliario, utensilios y espacios cubiertos de color blanco no te parece peculiar, seguramente el menú te convencerá de que este restaurante no es como cualquier otro, empezando por la frase “irreverent place” que es una constante en su publicidad.

“‘La Leche’ un divertido, delicioso y extraordinario espacio para convivir”, así es como lo describen a los clientes.

Al abrir el menú te recibe una sopa llamada ‘sopa de nada’, preparada con crema de verduras y aceite de chiles, por 275 pesos y como entrada, un ‘Q.M.T.’ o ‘Quiero Mi Tuna’, que es un atún marinado con vinagreta cítrica, piña asada, aceite y espinaca baby, por 340 pesos.

El chef Poncho Cadena sirve platillos con sabor mexicano en su restaurante 'La leche'. (Foto: Instagram / @lalechevallarta).

Otros de los interesantes platillos que sirve el chef Poncho Cadena en ‘La leche’ son servidos con carne de res, puerco, pato, pescado, pulpo y más.

Chimi-jaiba: tortilla de harina frita, jaiba, cebolla caramelizada, queso, aderezo de jalapeño, aguacate, mix de hojas en oliva, por 440 pesos.

Pulpo bañado: Pulpo bañado, maíz blanco y amarillo, queso cotija, flautas de papa y queso, emulsión de aguacate, polvo de chiles, por 495 pesos.

bañado: Pulpo bañado, maíz blanco y amarillo, queso cotija, flautas de papa y queso, emulsión de aguacate, polvo de chiles, por 495 pesos. Ostión roqueleche: ostión, espinacas cremosas, tocino, panko y parmesano, por 420 pesos.

roqueleche: ostión, espinacas cremosas, tocino, panko y parmesano, por 420 pesos. Fetuccini & almeja: fetuccini negra, almeja, mantequilla, limón amarillo y perejil, por 495 pesos.

Cha-cha-chamorro: chamorro estofado en salsa de chiles, puré de papa, zanahorias cherry, cilantro criollo, por 615 pesos.

Carnes, pescados, ensaladas, sopas y postres con picante son parte del menú de 'La leche'. (Foto: Instagram / @lalechevallarta).

En la carta de postres encontrarás a varios queridos conocidos de la cocina mexicana.

Tarta de arroz y leche: Base de vainilla, arroz bruleado, jelly de kiwi y mango con chile morita, nuez caramelo y espuma de leche, por 285 pesos.

Tres leches de elote: pie de elote, salsa de Chambord, arándano enchilado y teja de vainilla, por 285 pesos.

‘La leche’ tiene un menú de coctelería con mezcales, margaritas, carajillos, palomas y otros clásicos como el baby mango o el martini con precios desde los 130 a los 950 pesos.

¿En dónde está ‘La Leche’, restaurante del chef Poncho Cadena?

El restaurante del juez de MasterChef está muy bien ubicado en una zona hotelera y comercial, específicamente en la colonia Las Glorias, en el kilómetro 2.5 del boulevard Francisco Medina Ascencio, en Puerto Vallarta, Jalisco.

Horarios de servicio: