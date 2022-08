Paco De Miguel reacciona a polémica con Lolita Cortes: ‘Esto lo vamos a escalar a la SEP’

El influencer conocido como Paco de Miguel, quien ha sido criticado por parodias consideradas misóginas, tuvo una participación en el programa de La Academia, la cual no salió tan bien cuando su personaje de ‘Miss Lety’ tuvo un tenso momento con la cantante y jueza Lolita Cortés, el cual se volvió viral en redes sociales.

Todo comenzó en la transmisión del sábado, durante la entrega de los premios OMG de Tik Tok, presentados por ‘Miss Lety’ (una supuesta maestra de escuela) quien hacía comentarios entre cada anuncio.

Cuando llegó el momento del premio al mejor Drama, Paco de Miguel dijo que ahí no podían participar Lolita Cortés y Alexander Acha, en referencia a las peleas que tuvieron en la temporada: “tampoco pueden competir porque, repito, es para los alumnos”.

Cortés lo observó fijamente con disgusto para luego ignorarlo: agarró su celular y se tomó una selfie mientras él seguía hablando.

“Te está mirando muy fijamente Lolita, creo que no le gustó ese comentario”, dijo William Valdés, quien acompañaba al influencer en el escenario; “No, no, ni siquiera lo estoy mirando”, contestó Lolita.

Posteriormente, Paco de Miguel mencionó que a la gente le habría gustado votar por conductora Vanessa Claudio en uno de los premios y agregó: “¿Puedo pedir una cámara?”, en sátira a uno de los momentos de Lolita Cortes en una edición pasada de La Academia, “Quiero pedirle a todos nuestros televidentes que ya no voten por ella, no es académica”.

En 2005, Lolita Cortes lanzó duras críticas contra la concursante Jolette Navarrete y en un momento del programa solicitó una cámara para decir: “Quiero pedir a todos nuestros televidentes que ya no voten por ella”.

Asimismo, más tarde el influencer protagonizó un video de Instagram con Alexander Acha, donde se queja de Lolita Cortés: “Miss Lety quejándose con el Director del desaire de otra Maestra en La Academia”, describe.

En el sketch, su personaje de Miss Lety dice: “me hizo una mueca y me faltó al respeto” y amenaza con escalarlo a la SEP.

Paco de Miguel reacciona ante la polémica

El momento atrajo diversas críticas, la actuación de Paco De Miguel fue calificada como vergonzosa por el conductor Daniel Bisogno, “¿De verdad eso se hace llamar comediante?”, escribió al respecto.

Sin embargo, Lola Cortés también recibió comentarios de desaprobación, como del tiktoker Pablo Chagra, quien comentó la situación: “Al parecer las nuevas generaciones no son del agrado de Daniel Bisogno y Lola Cortes” y califica que la actitud de la crítica fue “una peladez, no hay de otra”.

Paco De Miguel respondió a uno de los comentarios de una usuaria, donde dice que los creadores de contenido no deberían asistir a esos programas porque no los tratan con respeto: “Totalmente, debut y despedida”.

Paco De Miguel recibió diversas críticas en redes sociales por su participación en La Academia.

También mostró la captura de pantalla de un tuit de Paco de Miguel (el cual ya no está disponible) donde dice: “El error fue mío por prestarme a este tipo de circos”.

Debido a la controversia, el influencer restringió sus redes sociales el domingo, su cuenta oficial de Twitter aparecía protegida para que no se vieran sus mensajes, según reportaron usuarios de la red social con capturas de pantalla.

Horas más tarde decidió retomar la actividad de su cuenta con normalidad y decidió comentar en varios mensajes la situación: “Mi sueño de ir a La Academia, qué risa”.

También contestó los mensajes de apoyo de sus seguidores, uno de ellos compartió el sketch que hizo con Alexander Hacha, donde se queja de Lola Cortés: “ESTO LO VAMOS A ESCALAR A LA SEP”, agregó el influencer.

En otros mensajes se refirió a la exconcursante del programa con el que Lolita tuvo conflictos: “Polémica yo, más expuesta que mi amiga personal Jolette”.

Asimismo, compartió un meme donde se leía: “Jolette, Kabah, Paulina Rubio, Flans, Espinoza Paz, la bailarina rubia tonta, Chacho Gaytán y Jorge Romano y Alexander Acha recibiendo a Paco de Miguel en el club del deprecio de Lolita Cortés.”