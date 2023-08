Muere Darren Kent, actor de ‘Game of Thrones’, a los 36 años

El actor Darren Kent, conocido por su breve pero significativa participación en la serie de HBO Juego de Tronos, falleció a los 36 años. Hasta el momento, las causas son desconocidas.

La información fue dada a conocer por Carey Dodd Asociates, agencia de talentos que representaba al actor y escritor, a través de un breve comunicado en redes sociales, y aseguraron que en sus últimos momentos de vida estuvo acompañado de su familia y personas más cercanas.

“Con profunda tristeza tenemos que decirles que nuestro querido amigo y cliente Darren Kent falleció pacíficamente el viernes (11 de agosto). Sus padres y mejor amigo a su lado. Nuestros pensamientos y amor están con su familia en este momento difícil”, señalaron en el texto.

Asimismo, dedicaron unas palabras para hablar sobre la personalidad y forma de ser del actor, al que catalogaron como una de las personas más amables que pudieron conocer.

Publicación de Carey Dodd Associates en Facebook. (Foto: Captura de pantalla)

“Darren no solo era un actor, director y escritor con talento, sino que era realmente una de las personas más amables que hemos tenido el placer de conocer. Ha sido un privilegio y placer haber sido parte de su viaje. Que en paz descanse mi amigo”, finalizó el breve texto.

Aunque no se especificaron las causas de su fallecimiento, el actor había luchado en los últimos años con diferentes condiciones de salud, como osteoporosis y artritis, así como una rara condición en la piel, de acuerdo con The Mirror.

¿Quién fue Darren Kent?

Darren Kent fue un actor, director y escritor originario de Essex, Reino Unido, nacido en 1987. Asistió a la escuela de arte dramático Italia Conti, donde se graduó en 2007, y un año después debutó en la actuación.

Su primer papel fue en la película de terror Mirrors, de 2008, pero no fue hasta 2014 que se hizo más conocido gracias a su participación en un capítulo de Game of Thrones durante el final de la cuarta temporada.

En el mismo, el actor le muestra a la protagonista, Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) los restos carbonizados de su hija de 3 años, quien fue asesinado por Drogon, uno de los dragones.

Además de estas cintas, participó en otras series y películas como:

Snow White and the Huntsman (2012).

(2012). My Feral Heart (2016).

(2016). The Little Stranger (2018).

(2018). Jeepers Creepers: Reborn (2022).

(2022). Amor sin paredes (2023).

Además de actor, también se desarrolló en otros ámbitos de la producción audiovisual. Por ejemplo, dirigió el cortometraje You Know Me (2021), que le valió un premio. También escribió y dirigió Abusing Protocol (2015).