¿A qué se dedica Ferka, la tercera eliminada de ‘La Casa de los Famosos México’?

María Fernanda Quiroz, conocida como Ferka, se convirtió en la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México luego de que en las últimas semanas protagonizó varios momentos polémicos con la influencer Wendy Guevara.

Este programa pone a competir a 14 celebridades de la industria del entretenimiento por un premio de 4 millones de pesos. Durante varias semanas deben permanecer en aislamiento y su actividad es monitoreada 24 horas.

En los últimos días, Ferka fue criticada por los fans de Wendy Guevara, ya que hizo comentarios transfóbicos como utilizar su nombre registral (o nombre anterior), habló sobre la corporalidad de la influencer y sobre su forma de vestir.

Wendy Guevara fue la primera en votar a favor de su salida en la noche de eliminación: “No nos hemos tratado mucho, ayer platicamos muy lindo y sé que eres una mujer echada para adelante, eres buena compitiendo, si te quedas, esperamos que te nos conozcamos más”.

La actriz apodada 'Ferka' es parte de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Instagram / @ferk_q)

A lo cual Ferka contestó: “Me encantaría que tú te lo permitas y que no le estés pidiendo permiso a nadie. Me encantaría conocer a la verdadera Wendy, no la que he visto”, en referencia a su bando conformado por Sergio Mayer y otros concursantes.

El exintegrante de Garibaldi también votó por su salida y le dijo: “Me pongo aquí porque considero que es injusto que estés nominada, creo que ni siquiera deberías estar en La Casa de los Famosos, no sé si te das cuenta, pero estás junto a dos personalidades que tienen una larga trayectoria y grandes carreras (Bárbara y Raquel Bigorra), pero has tenido dos semanas de oportunidad y solo has demostrado una historia de amor”, comentó Mayer.

Al despedirse, Ferka envío un mensaje: “Sepan que tienen orden, están trabajando como discípulos y les van a cortar la cabeza... dejen a ese señor manipulador que trabaja para que le sirvan a él”.

¿Quién es Ferka?

Ferka es una actriz y conductora de televisión, desde niña estudió canto y baile, también actuación en el Centro de Estudios y Formación Actoral para Televisión de TV Azteca.

Ella ha actuado en telenovelas como Pasión morena, Quererte así, Destino y Se busca un hombre, también en cortometrajes como En espera del ocaso, Mirando al cielo y Fuego silencioso, presentados en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

Ferka y Jorge Losa fueron pareja de baile en un concurso. (Foto: Instagram / jorgelosaactor).

También apareció en La vida es una canción (2004), una producción en la que compartió créditos con Fernando del Solar; así como en Rosario Tijeras y Señora Acero.

Ferka sumó popularidad en 2015, con su participación en La Isla y La Isla: La Revancha. Ha concursado en otros programas de concursos como Las Estrellas Bailan en Hoy y Guerreros, donde la apodaron ‘la mamá leona’.

¿Quién es la pareja de Ferka?

En Guerreros, Ferka conoció a Christian Estrada, con quien inició una relación y tuvo un hijo. Actualmente están separados.

En La Casa de los Famosos México la actriz mencionó que la ruptura vino luego de una fiesta de bautizo de su hijo, “el día más feliz de mi vida se volvió una pesadilla”, contó a Raquel Bigorra, Wendy Guevara, Mariana ‘Barby’ Juárez y Apio Quijano.

En ese evento tuvo una discusión con su suegra: “Yo traía a mi hijo cargando, pero me calenté porque me habló feo y Christian dice ‘Con mi mamá no te metas p*ndeja”, me subí a la camioneta porque se empezó a poner súper violento’”.

En 2022, ella publicó un comunicado donde informó que estaba llevando un proceso legal de su separación.

Se le ha relacionado sentimentalmente con el actor Jorge Losa, otro concursante de La Casa de los Famosos México, quien fue su pareja de baile en un reality show. Él afirmó en el programa que no son novios, pero la quiere mucho “de otra manera”.