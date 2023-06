Wendy Guevara no cree ganar en ‘La Casa de los Famosos México’: ‘Sería un escándalo’

La Casa de los Famosos México es actualmente el reality show más popular en nuestro país, donde participan figuras públicas como Poncho DeNigris, Emilio Osorio y Wendy Guevara.

Precisamente, Wendy es una de las favoritas en redes sociales para ganar el programa, que tiene cuatro millones de pesos en juego. Pero, a pesar de su popularidad y la aprobación que se ha ganado del público, la influencer no cree que pueda ganar.

¿Por qué Wendy Guevara cree que no ganaría La Casa de los Famosos México?

En un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, se muestra a la influencer, de ‘Las Perdidas’, platicando con Apio Quijano sobre diversos temas, entre ellos sobre ganar el reality show.

En un momento del diálogo, Wendy se sincera con el integrante de Kabah y le dice que ella no cree ganar por ser una mujer trans, pues es algo que nunca se ha visto en la televisión mexicana.

“No sé si esté mal en lo que pienso, pero ¿cuándo has visto que una trans gane un reality o algo? No, yo nunca, siento que no, por eso digo que no voy a ganar, porque una trans nunca ha ganado nada, sería un escándalo, dirían: ‘La jota ganó’”, señaló.

Wendy Guevara es una de las participantes más populares de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Instagram @soywendyguevaraoficial)

A pesar de que Quijano trató de darle ánimos y le dijo que sí tenía posibilidad de ganar, la influencer reiteró su opinión sobre el hecho de que una persona trans ganara algo en televisión abierta y dijo que, a pesar de que hay mucha gente que cree en ella, ve a otros participantes muy fuertes.

“No es que yo me sobaje, o que no crea en mí, sí creo en mí, pero nunca se ha visto en la televisión abierta eso, jamás, también está difícil, hay mucha gente muy fuerte”, señaló.

¿Quién considera Wendy Guevara que podría ganar La Casa de los Famosos México?

Cuando el cantante de Kabah le preguntó qué perfiles veía fuertes para ganar La Casa de los Famosos México, Guevara señaló a cinco personas, incluido su interlocutor.

“Yo siento que Emilio (Osorio) podría ganar, para mí; Emilio, Raquel (Bigorra), Poncho (DeNigris), tú eres muy fuerte”, le dice a Apio Quijano. “Y Bárbara (Torres), nada más para mí”, aseguró.