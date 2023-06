Apio Quijano, de Kabah, revela la verdadera historia detrás de ‘La Calle de las Sirenas’

Apio Quijano reveló el secreto que esconde uno de los temas más exitosos de Kabah, la agrupación que en la década de los 90 sonaba en todos lados con su canción ‘La Calle de las Sirenas’, que hace metáforas inspiradas en la vida diaria de una de las zonas más transitadas en la Ciudad de México.

Durante su participación en el reality La casa de los famosos, el cantante contó que fue una de las más redituables en su carrera ganando discos de oro y platino. Los fans cantaban sus estrofas, muchas veces sin entender el significado, que fue explicado por Quijano.

“Es un acuerdo que hicimos porque sí hay una historia detrás”, le dijo a sus compañeros. “Realmente se trata de la vida del centro de la Ciudad de México. O sea todo es como una semejanza tipo los unicornios son los niños que van a las escuelas. La bruja es como la típica vecina chismosa”, agregó.

Pero el título y los personajes principales se refieren a las sexoservidoras: “Las hadas son todas las mujeres trabajadoras y las sirenas son las prostitutas”, dijo al confirmar una teoría que no había sido confirmada.

La letra –que ellos mismos escribieron– busca visibilizar la profesión. “Es como una forma de darles ese crédito y esa parte como mágica a las mujeres de la noche”, argumentó.

Apio Quijano habla de su orientación sexual

Luego de ser cuestionado tras la polémica con el acercamiento que tuvo con Erik Rubín al ser señalado por su ruptura con la conductora Andrea Legarreta, Apio aseguró que era bisexual, aunque después apuntó que no quería incluirse en ninguna etiqueta.

“No soy gay porque también me gustan las mujeres y me he enamorado de mujeres”. Sin embargo, contó que también se siente atraído por los hombres, que el sexo con ambos le gusta y a los dos géneros los ha amado de la misma manera.

“No puedo decir que soy cien por ciento gay porque me gustan las mujeres también, mucho. Yo diría: ‘qué orgullo ser 100% gay’, se me hace cool hoy en día, ha sido más libre que el heterosexual en muchos aspectos”, refirió.