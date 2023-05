Sin rencores: Erik Rubín confiesa que su hija Mía llamó ‘madrastra’ a Apio Quijano

Los Legarreta Rubín se han tomado las cosas con tranquilidad tras el anuncio de su separación en febrero pasado. En varias entrevistas el integrante de Timbiriche y la conductora de Hoy han expresado que pese a lo difícil que fue la determinación han decidido seguir ‘juntos’ por el bienestar de sus hijas.

No obstante, los rumores en torno a las causas de la separación comenzaron a circular pocas semanas después del mensaje que la expareja compartió. Uno de los más sonados fue el supuesto amorío de Erik Rubín con Apio Quijano, hecho que ambos descartaron.

Dada la convivencia relajada y los años de trabajo, la interacción entre los cantantes no cambió y hasta se han suscitado bromas, como la de Mía Rubín, hija de Erik y Andrea.

Apio Quijano, Andrea Legarreta y Erik Rubín.

Apio Quijano, ¿madrastra de Mía Rubín?

En una entrevista con Adela Micha el cantante de ‘Cuando mueres por alguien’ aseguró a la periodista que no tiene intenciones de salir con nadie en estos momentos.

Los rumores sobre el ‘romance’, que habría sido la razón del rompimiento entre Erik y Andrea, fue parte de la conversación. Al respecto, Rubín descartó ser parte de la comunidad LGBT “No me gustan los hombres”, afirmó.

No obstante, relató entre sonrisas una anécdota que recientemente se había suscitado justamente con Apio Quijano durante un evento.

“Nos encontramos hace unos días con los Kabah y lo primero que llega Mía con el Apio y le dice “¡Madrastra! ¡Mi madrastra!”, dijo divertido el cantante.

Apio y Erik Rubín comparten escenario durante las presentaciones del 90′s Pop Tour. Como parte del show, los intérpretes se acercaban y simulaban que se daban un beso, acto al que algunas personas le atribuyeron un significado más allá del montaje de espectáculo.

“No nos besamos, hacíamos como que nos dábamos un beso, era el show, nos acercábamos y la madre, pero lo peor de todo es que no se lo di, se lo hubiera dado me cae”, espresó con Adela el también actor.

Apio Quijano reaccionó a quienes lo involucran en la separación de Erik Rubin y Andrea Legarreta. (Foto: Instagram @aioquijano @erikrubinoficial @andrealegarreta)

¿Qué dijo Erik Rubín sobre los rumores con Apio Quijano?

En febrero pasado, Erik Rubín descartó de forma tajante el supuesto amorío con Apio Quijano.

“¿Oigan es neta?, terminé mi matrimonio porque ahora tengo una relación con le Apio, porque en un momento del show nos cantamos, nos acercamos y hacemos como que nos besamos… señores, es un show”, comentó en un video publicado en Instagram.

Días antes, el cantante de Kabah también se pronunció al respecto:

“Me cansa mucho que me metan en chismes y en cosas; me da flojera el tema. Yo no tengo nada que ver con Erik y Andrea más que los respeto, los admiro, los quiero bien y punto”, contó Quijano, quien también es conferencista.

Tras la polémica, las reacciones de ambos cantantes han derivado en algunos comentarios a manera de broma sobre el ‘beso’.