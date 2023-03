Erik Rubín explica por qué él y Andrea Legarreta decidieron separarse: ‘Crecer duele’

El anuncio de la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín desató una serie de teorías en redes sociales y distintos medios de comunicación a pesar de que ambos compartieron que todo ocurrió de manera pacífica.

Y aunque Legarreta y Rubín han señalado que no harían más comentarios sobre el tema, el cantante compartió los motivos que lo llevaron a él y a la conductora de televisión a tomar esta decisión.

¿Por qué se separaron Erik Rubín y Andrea Legarreta?

El cantante de ‘Cuando mueres por alguien’ confesó que su separación ocurrió gracias a los consejos que recibió la expareja de sus terapeutas para darse cuenta de qué es lo que necesita cada uno.

“Es un ejercicio que nos recomendaron en terapia y que estamos llevando a cabo. Estamos abiertos a cualquier resolución, sabemos que cualquier cosa pude pasar, tanto darnos cuenta que es lo mejor para los dos o que nuestra vida es estar juntos”, explicó Rubín en entrevista con Quién.

Sin embargo, no fue una decisión tomada a la ligera, pues en más de una ocasión, al acudir a terapia de pareja, les recomendaron estar un tiempo separados, lo cual resultó difícil para los dos entender en un inicio.

“Es algo que nos recomendaron desde hace algunos años y que es difícil tomar esa decisión. Vas con otra persona, con otra terapeuta y no sugirieron lo mismo, entonces llega un momento en el cual… Seguíamos teniendo la misma situación, entonces ya no te queda de otra, no te puedes hacer tonto. Pero está bien, sabemos que es para algo positivo”, aseguró.

Además, agregó que se siente afortunado porque tanto él como la conductora de televisión buscan crecimiento a nivel personal y de pareja, por lo que estar en la misma sintonía, así como el apoyo de sus hijas, les ha ayudado a sobrellevar la situación que, a pesar de todo, es complicada.

“La verdad es que somos afortunados, somos una hermosa familia, tenemos un par de hijas que tuvimos mucha suerte y es que nosotros también hemos hecho nuestro trabajo; se vale querer todo en esta vida y nos lo merecemos, por eso vamos, pero crecer duele, es un proceso que no es fácil”.

Rubín también detalló que después de su separación seguirán evaluando la situación: “Ya vendrán otros pasos que tenemos que dar, pero abiertos y con el corazón, haciendo las cosas desde el amor y creo que todo está bien”.