Andrea Legarreta y Erik Rubin seguirán con sus negocios: Estos son sus nuevos planes

Andrea Legarreta y Erik Rubin seguirán trabajando en conjunto en sus negocios y proyectos pese al anuncio de su ruptura como pareja luego de 22 años, por lo que, aunque afirman que no han pensado en el divorcio, se mantendrán unidos.

La conductora de televisión volvió de Colombia con sus hijas Mía y Nina, en donde recalcó que no todo está dicho en su separación del cantante.

“De pronto la vida nos sorprende, a lo mejor se vuelve un experimento en el que nos damos cuenta que, más allá de familia, nos seguimos amando y deseando estar juntos para siempre como pareja, a lo mejor sucede”, dijo a Ventaneando.

Asimismo, señaló a las personas como “cada vez más crueles” por los comentarios que se vuelcan en redes sobre su familia, pues le parece triste que hayan involucrado a terceras personas como Apio Quijano, integrante de Kabah, con quien Rubin comparte el ‘90′s Pop Tour’.

Estos son los planes de Andrea Legarreta y Erik Rubin

Erik y Andrea iniciaron una faceta como empresarios e invirtieron en una cadena de gimnasios que sigue expandiéndose. “Viene la apertura de otros locales de Commando en diferentes lugares, gracias a Dios nos está yendo muy bien”, aseguró.

También la tiene emocionada un proyecto en el que compartirá escenario con su expareja. Reveló que Erik Rubin será uno de los productores, pero no quiso dar mayores detalles ni si se trata de Vaselina, de Alejandro Gou. “Viene una obra de teatro muy importante, ya les diremos”.

Andrea Legarreta celebra demanda contra revista

Luego de que la corte la favoreciera en una millonaria demanda de difamación contra una revista, Legarreta confió que es un parteaguas.

“Me siento muy feliz, muy orgullosa por mí, por mis hijas, por cualquier mujer y cualquier persona que sea difamada y no me voy a detener. Ya no estoy dispuesta a detenerme”.